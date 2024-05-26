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На виборах у Литві перемагає Науседа, Зеленський привітав

Катерина ТищенкоНеділя, 26 травня 2024, 23:56
На виборах у Литві перемагає Науседа, Зеленський привітав
Гітанас Науседа, фото LightRocket via Getty Images

Згідно з попередніми результатами другого туру президентських виборів у Литві, перемагає чинний президент Гітанас Науседа.

Джерело: Delfi, президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х

Деталі: Як пише видання Delfi, за даними з 1723 дільниць (загалом 1895), за Науседу проголосували 76.36% виборців, а за Інгріду Шимоніте – 22.1%.

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Науседа вже заявив про свою перемогу на президентських виборах.

Кандидатка консерваторів, прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте зателефонувала Науседі й привітала його з переобранням.

Президент України Володимир Зеленський також привітав Науседу з перемогою на виборах.

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Пряма мова Зеленського: "Шановний Гітанасе Науседо, вітаю вас із переобранням! Ви завжди були з нами в ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України та впевнений, що, працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в усій нашій Європі".

Що передувало: У неділю у Литві проходило голосування у другому турі президентських виборів, у якому за посаду змагалися чинний президент Гітанас Науседа та прем’єрка Інгріда Шимоніте.

Науседа, який балотувався на переобрання як незалежний кандидат, посів перше місце в першому турі 12 травня, набравши майже 44% голосів.

Шимоніте, кандидатка від керівної консервативної партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи", посіла друге місце з 20% голосів.

Теми: Литвавибори
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