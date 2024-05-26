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На выборах в Литве побеждает Науседа, Зеленский поздравил

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 мая 2024, 23:56
На выборах в Литве побеждает Науседа, Зеленский поздравил
Гитанас Науседа, фото LightRocket via Getty Images

Согласно предварительным результатам второго тура президентских выборов в Литве побеждает действующий президент Гитанас Науседа.

Источник: Delfi, президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х

Детали: Как пишет издание Delfi, по данным из 1723 участков (всего 1895), за Науседу проголосовали 76.36% избирателей, а за Ингриду Шимоните – 22.1%.

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Науседа уже заявил о своей о победе на президентских выборах.

Кандидат консерваторов, премьер-министр Ингрида Шимоните позвонила Науседе и поздравила его с переизбранием.

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Науседу с победой на выборах.

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Прямая речь Зеленского: "Уважаемый Гитанас Науседа, поздравляю вас с переизбранием! Вы всегда были с нами в эти самые сложные годы. Я ценю вашу искреннюю поддержку Украины и уверен, что, работая вместе, мы обеспечим свободу, мир и безопасность в Украине, странах Балтии и во всей нашей Европе".

Что предшествовало: В воскресенье в Литве проходило голосование во втором туре президентских выборов, в котором за пост соревновались действующий президент Гитанас Науседа и премьер Ингрида Шимоните.

Науседа, который баллотировался на переизбрание как независимый кандидат, занял первое место в первом туре 12 мая, набрав почти 44% голосов.

Шимоните, кандидат от правящей консервативной партии "Союз Отечества – Литовские христианские демократы", заняла второе место с 20% голосов.

Темы: Литвавиборы
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