Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Ворог вдарив по 10 громадах Сумщини, атакував FPV-дронами, скидав міни

Ольга Глущенко Понеділок, 27 травня 2024, 01:24
Ворог вдарив по 10 громадах Сумщини, атакував FPV-дронами, скидав міни
наслідки російських обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 28 обстрілів 10 громад Сумської області, атакували FPV-дронами, скидали міни.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 127 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".

Реклама:

Деталі: По Великописарівській громаді ворог бив з артилерії, 6 вибухів.

Краснопільську громаду росіяни атакували FPV-дронами, здійснювали артилерійські та мінометний обстріли, 26 вибухів.

У Білопільській громаді зафіксували артилерійські, мінометні обстріли, а також з РСЗВ "Град", 33 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

На територію Есманьської громади росіяни скинули 4 міни, завдали удару FPV-дроном "Ланцет".

По Юнаківській громаді був артилерійський обстріл, 12 вибухів.

По Хотінській громаді росіяни били з мінометів, 11 вибухів.

Середино-Будську громаду атакували з мінометів та артилерії, 21 вибух.

По Зноб-Новгородській громаді окупанти здійснили мінометний обстріл, 4 вибухи.

На територію Путивльської громади росіяни скинули 5 мін.

У Миропільській громаді зафіксували обстріл зі ствольної артилерії, 3 вибухи.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У понеділок відключення світла можливі протягом усієї доби

Провокація у Франції: Біля Ейфелевої вежі залишили труни з написом про Україну

відеоБригада "Лють" показала знищений росіянами Вовчанськ

фото, відеоНа українських волонтерів у Празі напали російськомовні іноземці

Екстрені відключення світла скасовані - ДТЕК

оновленоКитай відмовляє інші країни їхати на Саміт миру – Зеленський

Усі новини...
Сумська область
ГУР проаналізувало ситуацію на Харківщині та Сумщині: Те, що відбувається, – не наступ на Харків
Ситуація на кордоні з РФ залишається непростою: прикордонники уточнили дані по Сумщині
Росіяни атакували Сумщину FPV-дронами, скидали міни – 139 вибухів за день
Останні новини
22:19
відеоОмбудсмен звернувся до ООН через відео знущань з полонених на Харківському напрямку
22:10
У Стамбулі обвалився багатоквартирний будинок: під завалами люди
21:45
Близько 1,5 мільйона військовозобов’язаних оновили свої дані – Міноборони
21:33
Французькі ультраправі впевнено лідирують на виборах до Європарламенту
21:08
Саудівська Аравія не поїде на Саміт миру, бо там не буде Росії – ЗМІ
20:44
У Німеччині повідомили про затримання тисяч мігрантів під час перевірок на кордонах
20:22
легка атлетикаМагучіх здобула золото, Геращенко — третя на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
20:18
Харківщина потерпає від авіаударів, росіяни здійснили невдалий штурм біля Стариці – Генштаб
20:03
ОПЕК+ продовжила скорочення видобутку нафти до 2025 року
19:52
мапаУ понеділок Україну прогріє до 32°, місцями дощі та грози
Усі новини...
Реклама:
Реклама: