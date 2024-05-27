Ворог вдарив по 10 громадах Сумщини, атакував FPV-дронами, скидав міни
Протягом минулого дня росіяни здійснили 28 обстрілів 10 громад Сумської області, атакували FPV-дронами, скидали міни.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 127 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".
Деталі: По Великописарівській громаді ворог бив з артилерії, 6 вибухів.
Краснопільську громаду росіяни атакували FPV-дронами, здійснювали артилерійські та мінометний обстріли, 26 вибухів.
У Білопільській громаді зафіксували артилерійські, мінометні обстріли, а також з РСЗВ "Град", 33 вибухи.
На територію Есманьської громади росіяни скинули 4 міни, завдали удару FPV-дроном "Ланцет".
По Юнаківській громаді був артилерійський обстріл, 12 вибухів.
По Хотінській громаді росіяни били з мінометів, 11 вибухів.
Середино-Будську громаду атакували з мінометів та артилерії, 21 вибух.
По Зноб-Новгородській громаді окупанти здійснили мінометний обстріл, 4 вибухи.
На територію Путивльської громади росіяни скинули 5 мін.
У Миропільській громаді зафіксували обстріл зі ствольної артилерії, 3 вибухи.