Враг ударил по 10 громадам Сумщины, атаковал FPV-дронами, сбрасывал мины
В течение прошлого дня россияне совершили 28 обстрелов 10 общин Сумской области, атаковали FPV-дронами, сбрасывали мины.
Источник: военная администрация Сумской области
Дословно: "Зафиксировано 127 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Путивльская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады".
Детали: По Великописаревской громаде враг бил из артиллерии, 6 взрывов.
Краснопольскую громаду россияне атаковали FPV-дронами, осуществляли артиллерийские и минометный обстрелы, 26 взрывов.
В Белопольской громаде зафиксировали артиллерийские, минометные обстрелы, а также из РСЗО "Град", 33 взрыва.
На территорию Есманьской громады россияне сбросили 4 мины, нанесли удар FPV-дроном "Ланцет".
По Юнаковской громаде был артиллерийский обстрел, 12 взрывов.
По Хотинской громаде россияне били из минометов, 11 взрывов.
Середино-Будскую общину атаковали из минометов и артиллерии, 21 взрыв.
По Зноб-Новгородской громаде оккупанты совершили минометный обстрел, 4 взрыва.
На территорию Путивльской громады россияне сбросили 5 мин.
В Миропольской громаде зафиксировали обстрел из ствольной артиллерии, 3 взрыва.