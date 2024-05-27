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Враг ударил по 10 громадам Сумщины, атаковал FPV-дронами, сбрасывал мины

Ольга ГлущенкоПонедельник, 27 мая 2024, 01:24
Враг ударил по 10 громадам Сумщины, атаковал FPV-дронами, сбрасывал мины
последствия российских обстрелов на Сумщине, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 28 обстрелов 10 общин Сумской области, атаковали FPV-дронами, сбрасывали мины.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 127 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Путивльская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады".

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Детали: По Великописаревской громаде враг бил из артиллерии, 6 взрывов.

Краснопольскую громаду россияне атаковали FPV-дронами, осуществляли артиллерийские и минометный обстрелы, 26 взрывов.

В Белопольской громаде зафиксировали артиллерийские, минометные обстрелы, а также из РСЗО "Град", 33 взрыва.

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На территорию Есманьской громады россияне сбросили 4 мины, нанесли удар FPV-дроном "Ланцет".

По Юнаковской громаде был артиллерийский обстрел, 12 взрывов.

По Хотинской громаде россияне били из минометов, 11 взрывов.

Середино-Будскую общину атаковали из минометов и артиллерии, 21 взрыв.

По Зноб-Новгородской громаде оккупанты совершили минометный обстрел, 4 взрыва.

На территорию Путивльской громады россияне сбросили 5 мин.

В Миропольской громаде зафиксировали обстрел из ствольной артиллерии, 3 взрыва.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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