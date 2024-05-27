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КНДР заявила про намір запустити другий супутник-шпигун

Ольга Глущенко Понеділок, 27 травня 2024, 02:22
КНДР заявила про намір запустити другий супутник-шпигун
Запуск першого супутника-шпигуна КНДР, фото CNN

Північна Корея повідомила Японію про план запуску другого супутника-шпигуна до 4 червня.

Джерело: Kyodo News

Деталі: За повідомленням берегової охорони Японії, визначені три небезпечні зони, які можуть бути районами падіння уламків ракети – дві на захід від Корейського півострова і третя на схід від філіппінського острова Лусон.

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У МЗС Японії зазначили, що офіційні особи Японії, США і Південної Кореї підтвердили під час телефонних переговорів, що вони закликатимуть Північну Корею скасувати цей план, оскільки будь-який запуск снаряда з використанням технології балістичних ракет є порушенням резолюцій ООН.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який зараз перебуває в Південній Кореї на саміті за участю лідерів країн Східної Азії, доручив відповідним відомствам докласти максимум зусиль для збору та аналізу інформації про можливий запуск супутника.

Видання додає, що в неділю в Сеулі під час двосторонніх переговорів Кісіда і його південнокорейський президент Юн Сук Йол домовилися про спільну роботу з протидії ядерній і ракетній загрозам з боку Пхеньяна.

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Востаннє Пхеньян запускав розвідувальний супутник у листопаді і відтоді оприлюднив план запуску ще трьох цього року.

Північна Корея заявила, що супутник був успішно виведений на навколоземну орбіту, але Південна Корея в лютому заявила, що він не працює.

Що передувало: У п'ятницю південнокорейські військові повідомили місцевим журналістам на брифінгу, що вони виявили ознаки того, що Північна Корея здійснює діяльність, яка, як вважають, є підготовкою до запуску супутника-шпигуна на головному пусковому комплексі Тончхангрі на північному заході країни.

Теми: КНДР
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