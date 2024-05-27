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КНДР заявила о намерении запустить второй спутник-шпион

Ольга ГлущенкоПонедельник, 27 мая 2024, 02:22
КНДР заявила о намерении запустить второй спутник-шпион
Запуск первого спутника-шпиона КНДР, фото CNN

Северная Корея уведомила Японию о плане запуска второго спутника-шпиона до 4 июня.

Источник: Kyodo News

Детали: По сообщению береговой охраны Японии, определены три опасные зоны, которые могут быть районами падения обломков ракеты - две к западу от Корейского полуострова и третья к востоку от филиппинского острова Лусон.

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В МИД Японии отметили, что официальные лица Японии, США и Южной Кореи подтвердили во время телефонных переговоров, что они будут призывать Северную Корею отменить этот план, поскольку любой запуск снаряда с использованием технологии баллистических ракет является нарушением резолюций ООН.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, который сейчас находится в Южной Корее на саммите с участием лидеров стран Восточной Азии, поручил соответствующим ведомствам приложить максимум усилий для сбора и анализа информации о возможном запуске спутника.

Издание добавляет, что в воскресенье в Сеуле во время двусторонних переговоров Кисида и его южнокорейский президент Юн Сук Йол договорились о совместной работе по противодействию ядерной и ракетной угрозам со стороны Пхеньяна.

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Последний раз Пхеньян запускал разведывательный спутник в ноябре и с тех пор обнародовал план запуска еще трех в этом году.

Северная Корея заявила, что спутник был успешно выведен на околоземную орбиту, но Южная Корея в феврале заявила, что он не работает.

Что предшествовало: В пятницу южнокорейские военные сообщили местным журналистам на брифинге, что они обнаружили признаки того, что Северная Корея осуществляет деятельность, которая, как полагают, является подготовкой к запуску спутника-шпиона на главном пусковом комплексе Тончхангри на северо-западе страны.

Темы: КНДР
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