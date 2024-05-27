Через буревій у США загинули 15 осіб, серед яких двоє дітей

Потужні шторми забрали життя щонайменше 15 людей, сотні осіб отримали поранення у центральній частині частину Сполучених Штатів Америки.

Джерело: АР

Деталі: Буревії пронеслися в Техасі, Оклахомі та Арканзасі, зруйнувавши будинки та інші споруди. Десятки тисяч жителів залишилися без електрики.

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У Техасі загинуло семеро людей, серед них – двоє дітей віком 2 і 5 років.

У цьому ж штаті близько 100 людей отримали поранення, понад 200 будинків і споруд були зруйновані.

У деяких районах штату швидкість вітру сягала217 км/год.

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Буревії також вбили двох людей і зруйнували будинки в Оклахомі. 5 осіб загинули в Арканзасі і одна – в Кентуккі.