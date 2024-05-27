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Из-за урагана в США погибли 15 человек, среди которых двое детей

Ольга ГлущенкоПонедельник, 27 мая 2024, 06:30
Из-за урагана в США погибли 15 человек, среди которых двое детей
скриншот видео

Мощные штормы унесли жизни по меньшей мере 15 человек, сотни человек получили ранения в центральной части часть Соединенных Штатов Америки.

Источник: АР

Детали: Ураганы пронеслись в Техасе, Оклахоме и Арканзасе, разрушив дома и другие сооружения. Десятки тысяч жителей остались без электричества.

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В Техасе погибло семь человек, среди них - двое детей в возрасте 2 и 5 лет.

В этом же штате около 100 человек получили ранения, более 200 домов и сооружений были разрушены.

В некоторых районах штата скорость ветра достигала 217 км/ч.

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Ураганы также убили двух человек и разрушили дома в Оклахоме. 5 человек погибли в Арканзасе и один – в Кентукки.

Темы: СШАпогодажертвы
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