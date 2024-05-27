Японія, Південна Корея та Китай планують домовитися про широку співпрацю

Лідери Японії, Південної Кореї та Китаю, ймовірно, домовляться в понеділок про спільну роботу в широкому спектрі сфер, таких міжлюдські обміни, економічне співробітництво, на своєму першому за понад 4 роки тристоронньому саміті.

Джерело: незалежне японське інформагентство Kyodonews та Reuters

Деталі: Очікується, що за підсумками зустрічі прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль і прем'єр-міністр Китаю Лі Цянь випустять спільну заяву, в якій підкреслять важливість поліпшення відносин між трьома азійськими країнами.

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За даними Reuters спільна заява торкнеться шести сфер, включаючи економіку і торгівлю, науку і технології, міжлюдські обміни, а також охорону здоров'я і старіння населення.

Kyodonews пише, що це відбувається в умовах загострення регіональної безпеки на тлі ядерних і ракетних загроз з боку Північної Кореї. Нині основна увага прикута до того, чи представлять три лідери єдину позицію щодо Пхеньяна, який зміцнює свої економічні та військові зв'язки з Китаєм.

Раніше японський уряд заявив, що Північна Корея повідомила Токіо про свій план запустити ракету-носій супутника до 4 червня. Запуск може включати використання технології балістичних ракет, що є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

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На початку тристороннього саміту в Сеулі Кісіда закликав Північну Корею зупинити запланований запуск супутника, а голова зустрічі Юн заявив, що це поставить під загрозу регіональний і глобальний мир і стабільність.

Лі не торкнувся цього питання, сказавши лише, що роль Китаю, Японії і Південної Кореї полягає в тому, щоб "сприяти розвитку, зміцнювати співпрацю в Східній Азії і гарантувати мир і процвітання в регіоні і світі".

Північна Корея і Росія намагаються поглибити відносини з Китаєм, в той час як Японія і Південна Корея зміцнюють співпрацю в галузі безпеки, критикуючи зростаючу військову напористість Пекіна і тривале вторгнення Росії в Україну.

За даними співрозмовників Kyodonews, наразі невідомо, чи візьмуть Японія, Південна Корея і Китай зобов'язання щодо "повної денуклеаризації Корейського півострова" в понеділок, як було узгоджено на попередньому саміті в грудні 2019 року в південно-західному китайському місті Ченду.

Водночас на економічному фронті три лідери планують відновити переговори щодо підписання тристоронньої угоди про вільну торгівлю, яка зайшла в глухий кут на початку 2020 року на тлі пандемії COVID-19.