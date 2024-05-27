Япония, Южная Корея и Китай планируют договориться о широком сотрудничестве

Лидеры Японии, Южной Кореи и Китая, вероятно, договорятся в понедельник о совместной работе в широком спектре сфер, таких как межчеловеческие обмены, экономическое сотрудничество, на своем первом за более чем 4 года трехстороннем саммите.

Источник: независимое японское информагентство Kyodonews и Reuters

Детали: Ожидается, что по итогам встречи премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент Южной Кореи Юн Сок Ель и премьер-министр Китая Ли Цянь выпустят совместное заявление, в котором подчеркнут важность улучшения отношений между тремя азиатскими странами.

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По данным Reuters, совместное заявление коснется шести сфер, включая экономику и торговлю, науку и технологии, межчеловеческие обмены, а также здравоохранение и старение населения.

Kyodonews пишет, что это происходит в условиях обострения региональной безопасности на фоне ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Кореи. Сейчас основное внимание приковано к тому, представят ли три лидера единую позицию в отношении Пхеньяна, который укрепляет свои экономические и военные связи с Китаем.

Ранее японское правительство заявило, что Северная Корея уведомила Токио о своем плане запустить ракету-носитель спутника до 4 июня. Запуск может включать использование технологии баллистических ракет, что является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

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В начале трехстороннего саммита в Сеуле Кисида призвал Северную Корею остановить запланированный запуск спутника, а глава встречи Юн заявил, что это поставит под угрозу региональный и глобальный мир и стабильность.

Ли не затронул этот вопрос, сказав лишь, что роль Китая, Японии и Южной Кореи заключается в том, чтобы "содействовать развитию, укреплять сотрудничество в Восточной Азии и гарантировать мир и процветание в регионе и мире".

Северная Корея и Россия пытаются углубить отношения с Китаем, в то время как Япония и Южная Корея укрепляют сотрудничество в области безопасности, критикуя растущую военную напористость Пекина и продолжающееся вторжение России в Украину.

По данным собеседников Kyodonews, пока неизвестно, возьмут ли Япония, Южная Корея и Китай обязательства по "полной денуклеаризации Корейского полуострова" в понедельник, как было согласовано на предыдущем саммите в декабре 2019 года в юго-западном китайском городе Чэнду.

В то же время на экономическом фронте три лидера планируют возобновить переговоры по подписанию трехстороннего соглашения о свободной торговле, которое зашло в тупик в начале 2020 года на фоне пандемии COVID-19.