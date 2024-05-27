Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Япония, Южная Корея и Китай планируют договориться о широком сотрудничестве

Ирина БалачукПонедельник, 27 мая 2024, 07:30
Япония, Южная Корея и Китай планируют договориться о широком сотрудничестве
Фото kyodonews.net

Лидеры Японии, Южной Кореи и Китая, вероятно, договорятся в понедельник о совместной работе в широком спектре сфер, таких как межчеловеческие обмены, экономическое сотрудничество, на своем первом за более чем 4 года трехстороннем саммите.

Источник: независимое японское информагентство Kyodonews и Reuters

Детали: Ожидается, что по итогам встречи премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент Южной Кореи Юн Сок Ель и премьер-министр Китая Ли Цянь выпустят совместное заявление, в котором подчеркнут важность улучшения отношений между тремя азиатскими странами.

Реклама:

По данным Reuters, совместное заявление коснется шести сфер, включая экономику и торговлю, науку и технологии, межчеловеческие обмены, а также здравоохранение и старение населения.

Kyodonews пишет, что это происходит в условиях обострения региональной безопасности на фоне ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Кореи. Сейчас основное внимание приковано к тому, представят ли три лидера единую позицию в отношении Пхеньяна, который укрепляет свои экономические и военные связи с Китаем.

Ранее японское правительство заявило, что Северная Корея уведомила Токио о своем плане запустить ракету-носитель спутника до 4 июня. Запуск может включать использование технологии баллистических ракет, что является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

ВИДЕО ДНЯ

В начале трехстороннего саммита в Сеуле Кисида призвал Северную Корею остановить запланированный запуск спутника, а глава встречи Юн заявил, что это поставит под угрозу региональный и глобальный мир и стабильность.

Ли не затронул этот вопрос, сказав лишь, что роль Китая, Японии и Южной Кореи заключается в том, чтобы "содействовать развитию, укреплять сотрудничество в Восточной Азии и гарантировать мир и процветание в регионе и мире".

Северная Корея и Россия пытаются углубить отношения с Китаем, в то время как Япония и Южная Корея укрепляют сотрудничество в области безопасности, критикуя растущую военную напористость Пекина и продолжающееся вторжение России в Украину.

По данным собеседников Kyodonews, пока неизвестно, возьмут ли Япония, Южная Корея и Китай обязательства по "полной денуклеаризации Корейского полуострова" в понедельник, как было согласовано на предыдущем саммите в декабре 2019 года в юго-западном китайском городе Чэнду.

В то же время на экономическом фронте три лидера планируют возобновить переговоры по подписанию трехстороннего соглашения о свободной торговле, которое зашло в тупик в начале 2020 года на фоне пандемии COVID-19.

Темы: КитайЮжная КореяЯпония
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Киеве попрощались с основателем "Интерфакс-Украина" Александром Мартыненко

Правительство почти вдвое повысило тариф на электроэнергию для населения

Зеленский признал, что после вступления в силу закона мобилизации – она увеличилась

ФОТОНа взятке поймали замглавы Ровенского облсовета – НАБУ

фото, видео, дополненоИз российского плена освободили еще 75 украинцев

Украина подтвердила, что получила разрешение на ограниченные удары оружием США по территории РФ

Все новости...
Китай
В Китае отреагировали на заявление министра обороны Британии о предоставлении оружия РФ
Китай начал военные учения вокруг Тайваня
Белый дом заявил, что не располагает информацией о возможных фактах поставки оружия в Россию из Китая
Последние новости
16:14
В Чехии посчитали, что для базовых потребностей ВСУ в снарядах нужно 7-10 млрд евро в год
16:11
фотоВ Киеве попрощались с основателем "Интерфакс-Украина" Александром Мартыненко
16:08
Чехол TinyPod превратит Apple Watch в iPod
15:54
Как сексуальный паразитизм помог морским чертам поселиться в глубинах океана? Ответ ученых
15:50
Освобожденный мужчина передал привет от журналиста УНИАН Хилюка, который остался в плену
15:49
Правительство почти вдвое повысило тариф на электроэнергию для населения
15:39
Количество погибших в результате российского удара по Харькову возросло до 6
15:35
Продажи топлива на ОККО упали на 12-15% в первую неделю действия закона о мобилизации
15:35
ФутболТрубина оценили как самого дорогого вратаря мира, Лунин - в топ-10
15:22
Зеленский пока не знает, ограничат ли партнеры Украину в ударах с F-16 по России
Все новости...
Реклама:
Реклама: