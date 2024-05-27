СБУ викрила чоловіка, який передавав окупантам розвіддані для наступу на Донеччині

Правоохоронці затримали чоловіка, який збирав для росіян інформацію про пункти дислокації українських військ, які обороняють Красногорівку на Донеччині.

Джерело: Служба безпеки України, Донецька обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "У квітні 2024 року мешканець м. Красногорівка, проживаючи неподалік лінії фронту, погодився на співпрацю з командиром одного з підрозділів армії РФ. Від нього він отримував чіткі вказівки щодо інформації, котра необхідна ворогу для завдання ударів по позиціях наших військових".

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фото: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Зазначається, що російське ГРУ дистанційно завербувало чоловіка через його прокремлівські погляди, які він поширював серед знайомих.

За вказівкою ворога зловмисник збирав відомості про дислокацію особового складу й техніки ЗСУ. Особливо його цікавили координати бойових позицій артилерії та розташування батальйонів ударних БПЛА, які тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Також він уточнював масштаби прильотів й ураження живої сили.

Ця інформація була потрібна росіянам для підготовки бойових операцій, щоб захопити місто та просуватися далі на Курахівському напрямку.

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фото: СБУ

За даними слідства, чоловік обходив територію громади, де приховано фіксував локації українських захисників. Після розвідувальних вилазок він повертався додому та робив "звіти" для окупантів в анонімному чаті у месенджері.

Для перевірки переданих локацій російська армія запускала дрони, після чого завдавала ударів з різнокаліберної зброї.

фото: СБУ

Крім того, під час спілкування з розвідником РФ зловмисник запрошував його до свого будинку та намалював детальну мапу, як дійти до нього, обійшовши Сили оборони України.

Повідомляється, що СБУ своєчасно викрила та затримала ворожого інформатора й провела комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ.

фото: СБУ

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.