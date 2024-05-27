СБУ викрила чоловіка, який передавав окупантам розвіддані для наступу на Донеччині
Правоохоронці затримали чоловіка, який збирав для росіян інформацію про пункти дислокації українських військ, які обороняють Красногорівку на Донеччині.
Джерело: Служба безпеки України, Донецька обласна прокуратура
Дослівно прокуратура: "У квітні 2024 року мешканець м. Красногорівка, проживаючи неподалік лінії фронту, погодився на співпрацю з командиром одного з підрозділів армії РФ. Від нього він отримував чіткі вказівки щодо інформації, котра необхідна ворогу для завдання ударів по позиціях наших військових".
Деталі: Зазначається, що російське ГРУ дистанційно завербувало чоловіка через його прокремлівські погляди, які він поширював серед знайомих.
За вказівкою ворога зловмисник збирав відомості про дислокацію особового складу й техніки ЗСУ. Особливо його цікавили координати бойових позицій артилерії та розташування батальйонів ударних БПЛА, які тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Також він уточнював масштаби прильотів й ураження живої сили.
Ця інформація була потрібна росіянам для підготовки бойових операцій, щоб захопити місто та просуватися далі на Курахівському напрямку.
За даними слідства, чоловік обходив територію громади, де приховано фіксував локації українських захисників. Після розвідувальних вилазок він повертався додому та робив "звіти" для окупантів в анонімному чаті у месенджері.
Для перевірки переданих локацій російська армія запускала дрони, після чого завдавала ударів з різнокаліберної зброї.
Крім того, під час спілкування з розвідником РФ зловмисник запрошував його до свого будинку та намалював детальну мапу, як дійти до нього, обійшовши Сили оборони України.
Повідомляється, що СБУ своєчасно викрила та затримала ворожого інформатора й провела комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ.
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.