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СБУ разоблачила мужчину, который передавал оккупантам разведданные для наступления в Донецкой области

Анастасия ПроцПонедельник, 27 мая 2024, 10:40
СБУ разоблачила мужчину, который передавал оккупантам разведданные для наступления в Донецкой области
фото: СБУ

Правоохранители задержали мужчину, который собирал для россиян информацию о пунктах дислокации украинских войск, которые обороняют Красногоровку в Донецкой области.

Источник: Служба безопасности Украины, Донецкая областная прокуратура

Дословно прокуратура: "В апреле 2024 года житель г. Красногоровка, проживая недалеко от линии фронта, согласился на сотрудничество с командиром одного из подразделений армии РФ. От него он получал четкие указания по информации, которая необходима врагу для нанесения ударов по позициям наших военных".

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ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: Отмечается, что российское ГРУ дистанционно завербовало мужчину из-за его прокремлевских взглядов, которые он распространял среди знакомых.

По указанию врага злоумышленник собирал сведения о дислокации личного состава и техники ВСУ. Особенно его интересовали координаты боевых позиций артиллерии и расположение батальонов ударных БПЛА, которые держат под огневым контролем штурмовые группы оккупантов. Также он уточнял масштабы прилетов и поражения живой силы.

Эта информация была нужна россиянам для подготовки боевых операций, чтобы захватить город и продвигаться дальше на Кураховском направлении.

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фото: СБУ

По данным следствия, мужчина обходил территорию общины, где скрыто фиксировал локации украинских защитников. После разведывательных вылазок он возвращался домой и делал "отчеты" для оккупантов в анонимном чате в мессенджере.

Для проверки переданных локаций российская армия запускала дроны, после чего наносила удары из разнокалиберного оружия.

 
фото: СБУ

Кроме того, во время общения с разведчиком РФ злоумышленник приглашал его в свой дом и нарисовал подробную карту, как дойти до него, обойдя Силы обороны Украины.

Сообщается, что СБУ своевременно разоблачила и задержала вражеского информатора и провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций ВСУ.

 
фото: СБУ

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Темы: Донецкая областьСБУпрокуратура
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