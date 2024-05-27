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Генсек НАТО каже, що заборона на удари по РФ ускладнює оборону України

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Понеділок, 27 травня 2024, 14:51
Генсек НАТО каже, що заборона на удари по РФ ускладнює оборону України
ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ, ФОТО GETTY IMAGES

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.

Джерело: Столтенберг на пресконференції в Софії у понеділок, "Європейська правда"

Деталі: Столтенберг зазначив, що Україна воює у загарбницькій війні і, за міжнародним правом, має право на самооборону.

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"Право на самооборону включає право вдаряти по легітимних військових цілях за межами України. Це частина самооборони. Ми бачимо, як це чітко видно зараз у боях на Харківщині, тому що російські війська перебувають на території Росії, атакуючи на кордоні українську територію. 

Лінія фронту проходить більш-менш по лінії кордону, і якщо ви не можете атакувати російські сили по той бік фронту, тому що вони по той бік кордону, тоді ви справді знижуєте спроможність українських сил оборонятися", – пояснив генсек НАТО. 

Він додав, що у таких умовах росіяни можуть атакувати, не будучи атакованими у відповідь. Столтенберг у цьому контексті закликав союзників, які наклали обмеження на застосування переданої ними зброї, переглянути ці обмеження.

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"Мій меседж полягає у тому, що ми повинні розглянути ці обмеження, тому що, маючи надто багато обмежень, ми зв’язуємо одну руку українським збройним силам", – сказав генсек НАТО.

Днями Столтенберг висловив аналогічну думку в інтерв’ю виданню The Economist.

Між тим канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти використання Україною наданої західними союзниками зброї для ударів по Росії.

Теми: НАТОУкраїнавійна
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