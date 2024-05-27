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Генсек НАТО говорит, что запрет на удары по РФ усложняет оборону Украины

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПонедельник, 27 мая 2024, 14:51
Генсек НАТО говорит, что запрет на удары по РФ усложняет оборону Украины
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, ФОТО GETTY IMAGES

Генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине бить по РФ западным оружием на фоне пограничных боев в Харьковской области.

Источник: Столтенберг на пресс-конференции в Софии в понедельник, "Европейская правда"

Детали: Столтенберг отметил, что Украина воюет в захватнической войне и, по международному праву, имеет право на самооборону.

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"Право на самооборону включает право ударять по легитимным военным целям за пределами Украины. Это часть самообороны. Мы видим, как это четко видно сейчас в боях в Харьковской области, потому что российские войска находятся на территории России, атакуя на границе украинскую территорию.

Линия фронта проходит более или менее по линии границы, и если вы не можете атаковать российские силы по ту сторону фронта, потому что они по ту сторону границы, тогда вы действительно снижаете способность украинских сил обороняться", – пояснил генсек НАТО.

Он добавил, что в таких условиях россияне могут атаковать, не будучи атакованными в ответ. Столтенберг в этом контексте призвал союзников, которые наложили ограничения на применение переданного ими оружия, пересмотреть эти ограничения.

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"Мой месседж заключается в том, что мы должны рассмотреть эти ограничения, потому что, имея слишком много ограничений, мы связываем одну руку украинским вооруженным силам", – сказал генсек НАТО.

На днях Столтенберг высказал аналогичное мнение в интервью изданию The Economist.

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц выступает против использования Украиной предоставленного западными союзниками оружия для ударов по России.

Темы: НАТОУкраинавойна
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