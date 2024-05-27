Росіяни вдарили по Харківщині модифікованими авіабомбами: постраждала жінка
Понеділок, 27 травня 2024, 14:58
Армія РФ вранці 27 травня вдарила двома модифікованими керованими авіабомбами по селу Мартове Харківської області, внаслідок атаки постраждала 69-річна жінка.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Деталі: "За даними слідства, 27 травня близько 9:20 російські військовослужбовці здійснили авіаудари по с. Мартове Чугуївського району".
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Деталі: Повідомляється, що внаслідок атаки отримала поранення 69-річна жінка. також росіяни пошкодили житлові будинки та господарчі будівлі.
Попередньо, російські військові вдарили по селу модифікованими авіабомбами УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий планерувальний боєприпас).