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Росіяни вдарили по Харківщині модифікованими авіабомбами: постраждала жінка

Анастасія ПроцПонеділок, 27 травня 2024, 14:58
Росіяни вдарили по Харківщині модифікованими авіабомбами: постраждала жінка
ФОТО: ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Армія РФ вранці 27 травня вдарила двома модифікованими керованими авіабомбами по селу Мартове Харківської області, внаслідок атаки постраждала 69-річна жінка.

Джерело: Харківська обласна прокуратура 

Деталі: "За даними слідства, 27 травня близько 9:20 російські військовослужбовці здійснили авіаудари по с. Мартове Чугуївського району".

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фото: харківська обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що внаслідок атаки отримала поранення 69-річна жінка. також росіяни пошкодили житлові будинки та господарчі будівлі.

 
фото: харківська обласна прокуратура

Попередньо, російські військові вдарили по селу  модифікованими авіабомбами УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий планерувальний боєприпас). 

Теми: Харківська область
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