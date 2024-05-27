Участь у Саміті миру підтвердили 90 країн – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 90 країн підтвердили свою участь у Саміті миру в Швейцарії в червні.

Джерело: Зеленський на пресконференції у Мадриді під час візиту до Іспанії, "Європейська правда"

Деталі: Зеленський зазначив, що участь Іспанії у першому Глобальному саміті миру стане історичною.

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"Зараз вже 90 країн підтвердили свою участь, і ми продовжуємо працювати з лідерами світу заради ширшого представництва", – повідомив Зеленський.

Він подякував голові іспанського уряду Педро Санчесу за підтвердження його участі у саміті.

"Саме там, на саміті, ми побачимо, хто насправді у світі вірить у міжнародне право і готовий його дієво захищати. Кожен лідер, який не хоче продовження цієї війни та подальшої агресії Російської Федерації, може продемонструвати на саміті свою справжню зацікавленість у мирі", – додав Зеленський.

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