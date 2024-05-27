КНДР спробувала запустити другий супутник-шпигун, але він вибухнув
Понеділок, 27 травня 2024, 20:42
Північна Корея запустила ще один розвідувальний супутник, але до орбіти він не дістався: вибухнув двигун.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Деталі: У понеділок Пхеньян заявив, що планує до 4 червня вивести на орбіту свій другий розвідувальний супутник.
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Невдовзі після того через державне інформагентство КНДР заявили, що запуск закінчився невдачею і двигун ракети-носія, нова розробка, вибухнув на першому етапі польоту.
Перед цим про ознаки невдачі запуску заявили у Південній Кореї та Японії.
Також у понеділок Японія заявила про запуск Північною Кореєю балістичної ракети.
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Свій перший шпигунський супутник Північна Корея успішно запустила у листопаді 2023 року.