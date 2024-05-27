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КНДР спробувала запустити другий супутник-шпигун, але він вибухнув

Марія Ємець, Євген КізіловПонеділок, 27 травня 2024, 20:42
КНДР спробувала запустити другий супутник-шпигун, але він вибухнув
лідер кндр кім чен ин. фото: Getty Images

Північна Корея запустила ще один розвідувальний супутник, але до орбіти він не дістався: вибухнув двигун.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: У понеділок Пхеньян заявив, що планує до 4 червня вивести на орбіту свій другий розвідувальний супутник.

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Невдовзі після того через державне інформагентство КНДР заявили, що запуск закінчився невдачею і двигун ракети-носія, нова розробка, вибухнув на першому етапі польоту. 

Перед цим про ознаки невдачі запуску заявили у Південній Кореї та Японії. 

Також у понеділок Японія заявила про запуск Північною Кореєю балістичної ракети.

ВІДЕО ДНЯ

Свій перший шпигунський супутник Північна Корея успішно запустила у листопаді 2023 року. 

Теми: КНДРПівнічна Кореякосмосшпигунство
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