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КНДР попыталась запустить второй спутник-шпион, но он взорвался

Мария Емец, Евгений КизиловПонедельник, 27 мая 2024, 20:42
КНДР попыталась запустить второй спутник-шпион, но он взорвался
лидер кндр ким чен Ын. фото: Getty Images

Северная Корея запустила еще один разведывательный спутник, но до орбиты он не добрался: взорвался двигатель.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: В понедельник Пхеньян заявил, что планирует до 4 июня вывести на орбиту свой второй разведывательный спутник.

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Вскоре после этого через государственное информагентство КНДР заявили, что запуск закончился неудачей и двигатель ракеты-носителя, новая разработка, взорвался на первом этапе полета.

Перед этим о признаках неудачи запуска заявили в Южной Корее и Японии.

Также в понедельник Япония заявила о запуске Северной Кореей баллистической ракеты.

ВИДЕО ДНЯ

Свой первый шпионский спутник Северная Корея успешно запустила в ноябре 2023 года.

Темы: КНДРСеверная Кореякосмосшпионаж
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