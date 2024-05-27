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Міноборони Франції уточнило, що відправлення інструкторів в Україну ще опрацьовується

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 27 травня 2024, 21:27
Міноборони Франції уточнило, що відправлення інструкторів в Україну ще опрацьовується
фото - getty images

Міністерство збройних сил Франції заявило, що відправлення французьких військових інструкторів в Україну для навчання військовослужбовців ще опрацьовується.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP

Деталі: Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Франція готова відправляти своїх інструкторів, залучених до підготовки українських військових, безпосередньо на територію України, а перші з них невдовзі приїдуть знайомитися з можливостями українських навчальних центрів.

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У коментарі французького оборонного відомства нагадується, що навчання військових в Україні "є одним із напрямків, які обговорювалися" після конференції на підтримку України, скликаної президентом Франції Емманюелем Макроном наприкінці лютого.

"Як і в усіх інших сферах, що обговорювалися з цієї нагоди, ми продовжуємо працювати над цим питанням із українцями, зокрема щоб зрозуміти їхні точні потреби", – додали в міністерстві.

Нагадаємо, в середині травня американське The New York Times повідомляло, що деякі країни-члени НАТО непублічно обговорюють можливість відправлення військових інструкторів або підрядників на територію України для навчання українських військових і допомоги з ремонтом техніки.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня топгенерал США Чарльз Браун казав, що Сполучені Штати поки не планують такого кроку.

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Теми: Франціядопомога Україні
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