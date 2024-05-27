У Сімферополі знесли пам'ятник генералу, який захищав кримських татар
Окупанти знесли пам'ятник генералу-дисиденту Петру Григоренку, який підтримував кримських татар та виступав проти їх депортації радянською владою з Криму.
Джерело: заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров у коментарі "Суспільному"
Деталі: У 1999 році пам'ятник був відкритий у Сімферополі на площі Радянській за ініціативи Меджлісу кримськотатарського народу та за сприяння Народного Руху України.
За словами Умерова, про знесення пам'ятника йому 27 травня розповів знайомий, який проживає в окупованому Криму.
Пряма мова: "Прибрали його (пам'ятник — ред.), найімовірніше, напередодні 18 травня. Він був не в дуже помітному місці, і люди могли не помітити. Можливо, там настільки всі залякані цією "владою", що люди бояться навіть щось розповісти".
Деталі: Умеров розповів, що Григоренко "дуже активно підтримував кримських татар у їхній боротьбі за повернення на Батьківщину з депортації". Генерал їздив на судові процеси Мустафи Джемілєва, приїжджав на один із судових процесів до Ташкенту.
За словами заступника голови Меджлісу, кримські татари навідувались до Петра Григоренка, він запрошував їх пожити у своєму домі та підтримував всім, чим міг.
Умеров зазначив, що окупаційна влада в Криму бореться із українською спадщиною ще жорстокіше, ніж із кримськотатарською.
Пряма мова: "Їх (окупантів — ред.) турбує все: школи українські, класи українські, мова українська, а тут цілий генерал... Вони знищують усе українське навіть ще жорстокіше, ніж кримськотатарське. Українські школи зникли повністю, кримськотатарські збереглися, але в іншій формі. До окупації Криму це були школи з кримськотатарською мовою навчання, а тепер це школи для кримських татар з російською мовою навчання. Вже кримськотатарських шкіл немає, але є школи, які ми створювали, куди за звичкою, за інерцією йдуть кримські татари, хоча там уже навчання кримськотатарською немає".
Довідково: Пам'ятник генералу-дисиденту Петру Григоренку був встановлений у 1999 році за ініціативи Меджлісу кримськотатарського народу та за сприяння Народного Руху України в Сімферополі на площі Радянській, однак без дозволу міської влади.
У 2004 році Сімферопольська міськрада визнала статус пам'ятника легітимним та ухвалила рішення перейменувати територію навколо нього на сквер імені Петра Григоренка.