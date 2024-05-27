У Сімферополі знесли пам'ятник генералу, який захищав кримських татар

Окупанти знесли пам'ятник генералу-дисиденту Петру Григоренку, який підтримував кримських татар та виступав проти їх депортації радянською владою з Криму.

Джерело: заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров у коментарі "Суспільному"

Деталі: У 1999 році пам'ятник був відкритий у Сімферополі на площі Радянській за ініціативи Меджлісу кримськотатарського народу та за сприяння Народного Руху України.

Реклама:

За словами Умерова, про знесення пам'ятника йому 27 травня розповів знайомий, який проживає в окупованому Криму.

Пряма мова: "Прибрали його (пам'ятник — ред.), найімовірніше, напередодні 18 травня. Він був не в дуже помітному місці, і люди могли не помітити. Можливо, там настільки всі залякані цією "владою", що люди бояться навіть щось розповісти".

Деталі: Умеров розповів, що Григоренко "дуже активно підтримував кримських татар у їхній боротьбі за повернення на Батьківщину з депортації". Генерал їздив на судові процеси Мустафи Джемілєва, приїжджав на один із судових процесів до Ташкенту.

ВІДЕО ДНЯ

За словами заступника голови Меджлісу, кримські татари навідувались до Петра Григоренка, він запрошував їх пожити у своєму домі та підтримував всім, чим міг.

Умеров зазначив, що окупаційна влада в Криму бореться із українською спадщиною ще жорстокіше, ніж із кримськотатарською.

Пряма мова: "Їх (окупантів — ред.) турбує все: школи українські, класи українські, мова українська, а тут цілий генерал... Вони знищують усе українське навіть ще жорстокіше, ніж кримськотатарське. Українські школи зникли повністю, кримськотатарські збереглися, але в іншій формі. До окупації Криму це були школи з кримськотатарською мовою навчання, а тепер це школи для кримських татар з російською мовою навчання. Вже кримськотатарських шкіл немає, але є школи, які ми створювали, куди за звичкою, за інерцією йдуть кримські татари, хоча там уже навчання кримськотатарською немає".

Довідково: Пам'ятник генералу-дисиденту Петру Григоренку був встановлений у 1999 році за ініціативи Меджлісу кримськотатарського народу та за сприяння Народного Руху України в Сімферополі на площі Радянській, однак без дозволу міської влади.

У 2004 році Сімферопольська міськрада визнала статус пам'ятника легітимним та ухвалила рішення перейменувати територію навколо нього на сквер імені Петра Григоренка.