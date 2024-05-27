В Симферополе снесли памятник генералу, который защищал крымских татар

Оккупанты снесли памятник генералу-диссиденту Петру Григоренко, который поддерживал крымских татар и выступал против их депортации советской властью из Крыма.

Источник: заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров в комментарии "Суспільному"

Детали: В 1999 году памятник был открыт в Симферополе на площади Советской по инициативе Меджлиса крымскотатарского народа и при содействии Народного Руха Украины.

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По словам Умерова, о сносе памятника ему 27 мая рассказал знакомый, проживающий в оккупированном Крыму.

Прямая речь: "Убрали его (памятник - ред.), скорее всего, накануне 18 мая. Он был не в очень заметном месте, и люди могли не заметить. Возможно, там настолько все запуганы этой "властью", что люди боятся даже что-то рассказать".

Детали: Умеров рассказал, что Григоренко "очень активно поддерживал крымских татар в их борьбе за возвращение на Родину из депортации". Генерал ездил на судебные процессы Мустафы Джемилева, приезжал на один из судебных процессов в Ташкент.

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По словам заместителя председателя Меджлиса, крымские татары наведывались к Петру Григоренко, он приглашал их пожить в своем доме и поддерживал всем, чем мог.

Умеров отметил, что оккупационная власть в Крыму борется с украинским наследием еще более жестоко, чем с крымскотатарским.

Прямая речь: "Их (оккупантов - ред.) беспокоит все: школы украинские, классы украинские, язык украинский, а здесь целый генерал... Они уничтожают все украинское даже еще более жестоко, чем крымскотатарское. Украинские школы исчезли полностью, крымскотатарские сохранились, но в другой форме. До оккупации Крыма это были школы с крымскотатарским языком обучения, а теперь это школы для крымских татар с русским языком обучения. Уже крымскотатарских школ нет, но есть школы, которые мы создавали, куда по привычке, по инерции идут крымские татары, хотя там уже обучения на крымскотатарском нет".

Справка: Памятник генералу-диссиденту Петру Григоренко был установлен в 1999 году по инициативе Меджлиса крымскотатарского народа и при содействии Народного Руха Украины в Симферополе на площади Советской, однако без разрешения городских властей.

В 2004 году Симферопольский горсовет признал статус памятника легитимным и принял решение переименовать территорию вокруг него в сквер имени Петра Григоренко.