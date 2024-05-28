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Німеччина виділить ще 60 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

Олена ІвашківВівторок, 28 травня 2024, 01:44
Німеччина виділить ще 60 млн євро на гуманітарну допомогу Україні
Анналена Бербок, фото: Getty Images

Німеччина виділить ще 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні. Ці кошти підуть на покриття потреб мешканців східних регіонів країни.

Джерело: міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, Deutsche Welle

Деталі: відповідну заяву глава німецького зовнішньополітичного відомства зробила на зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі.

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За словами Бербок, ця гуманітарна допомога призначена саме для мешканців східних регіонів України, де нині часто бракує найнеобхіднішого.

Німецька урядовиця наголосила, що уряд ФРН працює, щоб доставити гуманітарну допомогу в Україну.

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Теми: Німеччинавійнагуманітарка
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