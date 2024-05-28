Німеччина виділить ще 60 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

Німеччина виділить ще 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні. Ці кошти підуть на покриття потреб мешканців східних регіонів країни.

Джерело: міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, Deutsche Welle

Деталі: відповідну заяву глава німецького зовнішньополітичного відомства зробила на зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі.

Реклама:

За словами Бербок, ця гуманітарна допомога призначена саме для мешканців східних регіонів України, де нині часто бракує найнеобхіднішого.

Німецька урядовиця наголосила, що уряд ФРН працює, щоб доставити гуманітарну допомогу в Україну.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ