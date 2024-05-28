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Германия выделит еще 60 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Алена ИвашкивВторник, 28 мая 2024, 01:44
Германия выделит еще 60 млн евро на гуманитарную помощь Украине
Анналена Бербок, фото: Getty Images

Германия выделит еще 60 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине. Эти средства пойдут на покрытие потребностей жителей восточных регионов страны.

Источник: министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, Deutsche Welle

Детали: соответствующее заявление глава немецкого внешнеполитического ведомства сделала на встрече со своими коллегами из ЕС в Брюсселе.

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По словам Бербок, эта гуманитарная помощь предназначена именно для жителей восточных регионов Украины, где сейчас часто не хватает самого необходимого.

Немецкий чиновник подчеркнула, что правительство ФРГ работает, чтобы доставить гуманитарную помощь в Украину.

Напомним: 

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Темы: Германиявойнагуманитарка
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