Германия выделит еще 60 млн евро на гуманитарную помощь Украине
Вторник, 28 мая 2024, 01:44
Германия выделит еще 60 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине. Эти средства пойдут на покрытие потребностей жителей восточных регионов страны.
Источник: министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, Deutsche Welle
Детали: соответствующее заявление глава немецкого внешнеполитического ведомства сделала на встрече со своими коллегами из ЕС в Брюсселе.
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По словам Бербок, эта гуманитарная помощь предназначена именно для жителей восточных регионов Украины, где сейчас часто не хватает самого необходимого.
Немецкий чиновник подчеркнула, что правительство ФРГ работает, чтобы доставить гуманитарную помощь в Украину.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Германия продолжает выступать против идеи создания "оборонного щита" против авиаударов России по Украине силами Североатлантического альянса.
- В немецкой оппозиции убеждены, что западные государства должны обеспечить противовоздушную оборону над западными областями Украины.