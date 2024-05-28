Германия выделит еще 60 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Германия выделит еще 60 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине. Эти средства пойдут на покрытие потребностей жителей восточных регионов страны.

Источник: министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, Deutsche Welle

Детали: соответствующее заявление глава немецкого внешнеполитического ведомства сделала на встрече со своими коллегами из ЕС в Брюсселе.

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По словам Бербок, эта гуманитарная помощь предназначена именно для жителей восточных регионов Украины, где сейчас часто не хватает самого необходимого.

Немецкий чиновник подчеркнула, что правительство ФРГ работает, чтобы доставить гуманитарную помощь в Украину.

Напомним:

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