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Росіяни запустили ударні безпілотники по Україні

Олена ІвашківВівторок, 28 травня 2024, 02:22
Росіяни запустили ударні безпілотники по Україні
фото: Getty Images

У ніч на вівторок російські військові запустили ударні БпЛА у Дніпропетровській та Запорізькій областях. 

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: За інформацією військових, один "Шахед" рухається з Херсонської у напрямку Миколаївської області.

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Інший безпілотник на Дніпропетровщині наближається до Новомосковська.

О 2.39 військові повідомили про ударний БпЛА на Миколаївщині, який рухається у північно-західному напрямку.

О 3.26 військові зафіксували БпЛА на Кіровоградщині, він рухається у напрямку Черкаської області.

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О 5.03 військові повідомили про БпЛА на межі Черкащини та Київщини, напрямок руху - Білоцерківський район.

О 5.24 безпілотник змінив курс знову на Черкащину.

Теми: війнабезпілотникиШахед
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