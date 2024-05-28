Росіяни запустили ударні безпілотники по Україні
Вівторок, 28 травня 2024, 02:22
У ніч на вівторок російські військові запустили ударні БпЛА у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: За інформацією військових, один "Шахед" рухається з Херсонської у напрямку Миколаївської області.
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Інший безпілотник на Дніпропетровщині наближається до Новомосковська.
О 2.39 військові повідомили про ударний БпЛА на Миколаївщині, який рухається у північно-західному напрямку.
О 3.26 військові зафіксували БпЛА на Кіровоградщині, він рухається у напрямку Черкаської області.
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О 5.03 військові повідомили про БпЛА на межі Черкащини та Київщини, напрямок руху - Білоцерківський район.
О 5.24 безпілотник змінив курс знову на Черкащину.