Россияне запустили ударные беспилотники по Украине
Вторник, 28 мая 2024, 02:22
В ночь на вторник российские военные запустили ударные БпЛА в Днепропетровской и Запорожской областях.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: По информации военных, один "Шахед" движется из Херсонской в направлении Николаевской области.
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Другой беспилотник на Днепропетровщине приближается к Новомосковску.
В 2.39 военные сообщили об ударном БПЛА на Николаевщине, который движется в северо-западном направлении.
В 3.26 военные зафиксировали БПЛА на Кировоградщине, он движется в направлении Черкасской области.
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В 5.03 военные сообщили о БПЛА на границе Черкасской и Киевской областей, направление движения - Белоцерковский район.
В 5.24 беспилотник изменил курс снова на Черкасскую область.