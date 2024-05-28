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Россияне запустили ударные беспилотники по Украине

Алена ИвашкивВторник, 28 мая 2024, 02:22
Россияне запустили ударные беспилотники по Украине
фото: Getty Images

В ночь на вторник российские военные запустили ударные БпЛА в Днепропетровской и Запорожской областях. 

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: По информации военных, один "Шахед" движется из Херсонской в направлении Николаевской области.

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Другой беспилотник на Днепропетровщине приближается к Новомосковску.

В 2.39 военные сообщили об ударном БПЛА на Николаевщине, который движется в северо-западном направлении.

В 3.26 военные зафиксировали БПЛА на Кировоградщине, он движется в направлении Черкасской области.

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В 5.03 военные сообщили о БПЛА на границе Черкасской и Киевской областей, направление движения - Белоцерковский район.

В 5.24 беспилотник изменил курс снова на Черкасскую область.

Темы: войнабеспилотникиШахед
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