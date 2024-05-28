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Іран поставив Росії новітні керовані авіабомби Qaem-5

Олена ІвашківВівторок, 28 травня 2024, 04:11
Іран поставив Росії новітні керовані авіабомби Qaem-5
безпілотник Qods Mohajer-6, який несе керовані авіабомби Qaem-5, фото: Bild

Іран вперше поставив Росії новітні авіабомби для ударів по Україні.

Джерело: Bild з посиланням на експерта з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке

Деталі: В Курській області напередодні розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6.

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скриншот відео
скриншот відео

Він ніс на борту новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5 ("Каїм-5"). У самому Ірані їх поставили на озброєння тільки 2019 року. Очевидно, дрон мав атакувати Сумську область, але з невідомої причини впав.

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Раніше ЗС РФ не застосовували високоточні "Каїм-5" в Україні. За словами Рьопке, їхнє використання свідчить про "новий рівень" військового співробітництва Тегерана і Москви.

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Теми: ІранРосіявійна
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