Іран поставив Росії новітні керовані авіабомби Qaem-5
Іран вперше поставив Росії новітні авіабомби для ударів по Україні.
Джерело: Bild з посиланням на експерта з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке
Деталі: В Курській області напередодні розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6.
Він ніс на борту новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5 ("Каїм-5"). У самому Ірані їх поставили на озброєння тільки 2019 року. Очевидно, дрон мав атакувати Сумську область, але з невідомої причини впав.
В Курської області напередодні розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6. Він ніс на борту новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5 ("Каїм-5"). У самому Ірані їх поставили на озброєння тільки 2019 року. Очевидно, дрон мав атакувати Сумську область, але впав. pic.twitter.com/rEKLsSphy8— up (@up_pravda) May 28, 2024
Раніше ЗС РФ не застосовували високоточні "Каїм-5" в Україні. За словами Рьопке, їхнє використання свідчить про "новий рівень" військового співробітництва Тегерана і Москви.
Нагадаємо:
- Західна розвідка раніше говорила, що має інформацію про домовленість Ірану та Росії з передання балістичних ракет, але поки не бачила ознак, що воно вже відбулось.
- Міністри закордонних справ "Групи семи" в квітні зажадали від Ірану утриматись від відправлення Росії балістичних ракет, попередивши про "нові та значні кроки", які це може за собою тягти.
- Рада ЄС погодила розширення санкцій проти Ірану за його підтримку Росії у війні проти України та деструктивні дії на Близькому Сході.