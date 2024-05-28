Іран поставив Росії новітні керовані авіабомби Qaem-5

Іран вперше поставив Росії новітні авіабомби для ударів по Україні.

Джерело: Bild з посиланням на експерта з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке

Деталі: В Курській області напередодні розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6.

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Він ніс на борту новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5 ("Каїм-5"). У самому Ірані їх поставили на озброєння тільки 2019 року. Очевидно, дрон мав атакувати Сумську область, але з невідомої причини впав.

В Курської області напередодні розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6. Він ніс на борту новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5 ("Каїм-5"). У самому Ірані їх поставили на озброєння тільки 2019 року. Очевидно, дрон мав атакувати Сумську область, але впав. pic.twitter.com/rEKLsSphy8 — up (@up_pravda) May 28, 2024

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Раніше ЗС РФ не застосовували високоточні "Каїм-5" в Україні. За словами Рьопке, їхнє використання свідчить про "новий рівень" військового співробітництва Тегерана і Москви.

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