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Иран поставил России новейшие управляемые авиабомбы Qaem-5

Алена ИвашкивВторник, 28 мая 2024, 04:11
Иран поставил России новейшие управляемые авиабомбы Qaem-5
беспилотник Qods Mohajer-6, несущий управляемые авиабомбы Qaem-5, фото: Bild

Иран впервые поставил России новейшие авиабомбы для ударов по Украине.

Источник: Bild со ссылкой на эксперта по анализу открытых данных Юлиана Рёпке

Детали: В Курской области накануне разбился тяжелый иранский беспилотник Qods Mohajer-6.

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скриншот видео
скриншот видео

Он нес на борту новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5 ("Каим-5"). В самом Иране их поставили на вооружение только в 2019 году. Очевидно, дрон должен был атаковать Сумскую область, но по неизвестной причине упал.

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Ранее ВС РФ не применяли высокоточные "Каим-5" в Украине. По словам Рёпке, их использование свидетельствует о "новом уровне" военного сотрудничества Тегерана и Москвы.

Напомним:

  • Западная разведка ранее говорила, что располагает информацией о договоренности Ирана и России по передаче баллистических ракет, но пока не видела признаков, что оно уже состоялось.
  • Министры иностранных дел "Группы семи" в апреле потребовали от Ирана воздержаться от отправки России баллистических ракет, предупредив о "новых и значительных шагах", которые это может за собой повлечь.
  • 14 мая Совет ЕС согласовал расширение санкционного механизма против Ирана за его поддержку России в войне против Украины и деструктивные действия на Ближнем Востоке.

Темы: ИранРосcиявойна
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