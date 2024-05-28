Иран поставил России новейшие управляемые авиабомбы Qaem-5

Иран впервые поставил России новейшие авиабомбы для ударов по Украине.

Источник: Bild со ссылкой на эксперта по анализу открытых данных Юлиана Рёпке

Детали: В Курской области накануне разбился тяжелый иранский беспилотник Qods Mohajer-6.

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Он нес на борту новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5 ("Каим-5"). В самом Иране их поставили на вооружение только в 2019 году. Очевидно, дрон должен был атаковать Сумскую область, но по неизвестной причине упал.

В Курської області напередодні розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6. Він ніс на борту новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5 ("Каїм-5"). У самому Ірані їх поставили на озброєння тільки 2019 року. Очевидно, дрон мав атакувати Сумську область, але впав. pic.twitter.com/rEKLsSphy8 — up (@up_pravda) May 28, 2024

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Ранее ВС РФ не применяли высокоточные "Каим-5" в Украине. По словам Рёпке, их использование свидетельствует о "новом уровне" военного сотрудничества Тегерана и Москвы.

Напомним: