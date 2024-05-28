Иран поставил России новейшие управляемые авиабомбы Qaem-5
Иран впервые поставил России новейшие авиабомбы для ударов по Украине.
Источник: Bild со ссылкой на эксперта по анализу открытых данных Юлиана Рёпке
Детали: В Курской области накануне разбился тяжелый иранский беспилотник Qods Mohajer-6.
Он нес на борту новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5 ("Каим-5"). В самом Иране их поставили на вооружение только в 2019 году. Очевидно, дрон должен был атаковать Сумскую область, но по неизвестной причине упал.
В Курської області напередодні розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6. Він ніс на борту новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5 ("Каїм-5"). У самому Ірані їх поставили на озброєння тільки 2019 року. Очевидно, дрон мав атакувати Сумську область, але впав. pic.twitter.com/rEKLsSphy8— up (@up_pravda) May 28, 2024
Ранее ВС РФ не применяли высокоточные "Каим-5" в Украине. По словам Рёпке, их использование свидетельствует о "новом уровне" военного сотрудничества Тегерана и Москвы.
Напомним:
- Западная разведка ранее говорила, что располагает информацией о договоренности Ирана и России по передаче баллистических ракет, но пока не видела признаков, что оно уже состоялось.
- Министры иностранных дел "Группы семи" в апреле потребовали от Ирана воздержаться от отправки России баллистических ракет, предупредив о "новых и значительных шагах", которые это может за собой повлечь.
- 14 мая Совет ЕС согласовал расширение санкционного механизма против Ирана за его поддержку России в войне против Украины и деструктивные действия на Ближнем Востоке.