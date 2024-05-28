Через зсув ґрунту в Папуа-Новій Гвінеї загинуло 2 тисячі людей

фото з місця з зсуву грунту: Getty Images

Масштабний зсув ґрунту в Папуа-Новій Гвінеї, що стався три дні тому, поховав під собою понад 2 000 людей.

Джерело: Reuters з посиланням на уряд країни

Деталі: Складний рельєф перешкоджає рятувальникам і зменшує надію на порятунок тих, хто вижив.

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Національний центр стихійних лих повідомив нову цифру в листі до ООН, в якому ймовірна кількість загиблих становила понад 670 осіб.

Розбіжність у цифрах пов'язана з віддаленістю острова і складністю отримання точної оцінки чисельності населення. Останній достовірний перепис населення цієї тихоокеанської острівної держави проводився у 2000 році, і багато людей живуть в ізольованих гірських селах.

Міністр оборони країни Біллі Джозеф сказав, що в шести віддалених селах в районі Майп-Мулітака в провінції Енга, де стався зсув рано вранці в п'ятницю, коли більшість людей спали, проживало 4 000 осіб.

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Понад 150 будинків були поховані під уламками майже двоповерхової висоти. Рятувальники чули крики з-під землі.

Через більш ніж 72 години після зсуву жителі все ще використовували лопати, палиці і руки, намагаючись розчистити грунт. За даними провінційної влади, було знайдено лише п'ять тіл.

Важка техніка та допомога прибувають повільно через віддаленість, а міжплемінна війна поблизу змушує гуманітарних працівників їхати колонами у супроводі солдатів і повертатися до столиці провінції, що за 60 км від села, вночі.

Джозеф сказав, що протягом 24 годин на місце катастрофи був відправлений керівник оборонних операцій за підтримки Сил оборони Австралії, на місці перебувала інженерна команда Папуа-Нової Гвінеї, а також військовий гелікоптер для евакуації людей.

За його словами, уряд звернувся до геотехнічної групи Сил оборони Нової Зеландії з проханням оцінити можливу нестабільність ґрунту поблизу, яка може зробити небезпечним використання важкої землерийної техніки.

Міністр додав, що провінції необхідно розбудовувати потенціал для попередження стихійних лих, і заявив, що уряд відбудує села і знову відкриє головну автомагістраль до міста і золотодобувної шахти Поргера.

Пізно ввечері в понеділок Австралія оголосила про виділення першого пакету допомоги в розмірі 2,5 мільйона австралійських доларів (1,66 мільйона доларів США) і заявила, що надішле технічних експертів для допомоги в рятувальних і відновлювальних роботах.

Китай, який зацікавлений у співпраці з тихоокеанськими острівними державами, також заявив, що надасть допомогу.

За словами Серхана Актопрака, голови місії Агентства ООН з питань міграції в Папуа-Новій Гвінеї, дощ, нестабільний ґрунт і вода роблять роботу з розчищення завалів надзвичайно небезпечною для мешканців і рятувальних команд.

За його словами, було евакуйовано понад 250 будинків, а понад 1250 людей були змушені покинути свої домівки.