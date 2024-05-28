Из-за оползня в Папуа-Новой Гвинее погибло 2 тысячи человек

Масштабный оползень в Папуа-Новой Гвинее, произошедший три дня назад, похоронил под собой более 2 000 человек.

Источник: Reuters со ссылкой на правительство страны

Детали: Сложный рельеф препятствует спасателям и уменьшает надежду на спасение выживших.

Реклама:

Национальный центр стихийных бедствий сообщил новую цифру в письме в ООН, в котором вероятное количество погибших составляло более 670 человек.

Расхождение в цифрах связано с удаленностью острова и сложностью получения точной оценки численности населения. Последняя достоверная перепись населения этого тихоокеанского островного государства проводилась в 2000 году, и многие люди живут в изолированных горных деревнях.

Министр обороны страны Билли Джозеф сказал, что в шести отдаленных деревнях в районе Майп-Мулитака в провинции Энга, где произошел оползень рано утром в пятницу, когда большинство людей спали, проживало 4 000 человек.

ВИДЕО ДНЯ

Более 150 домов были погребены под обломками почти двухэтажной высоты. Спасатели слышали крики из-под земли.

Спустя более чем 72 часа после оползня жители все еще использовали лопаты, палки и руки, пытаясь расчистить почву. По данным провинциальных властей, было найдено только пять тел.

Тяжелая техника и помощь прибывают медленно из-за удаленности, а межплеменная война поблизости заставляет гуманитарных работников ехать колоннами в сопровождении солдат и возвращаться в столицу провинции, что в 60 км от деревни, ночью.

Джозеф сказал, что в течение 24 часов на место катастрофы был отправлен руководитель оборонительных операций при поддержке Сил обороны Австралии, на месте находилась инженерная команда Папуа-Новой Гвинеи, а также военный вертолет для эвакуации людей.

По его словам, правительство обратилось к геотехнической группе Сил обороны Новой Зеландии с просьбой оценить возможную нестабильность почвы поблизости, которая может сделать опасным использование тяжелой землеройной техники.

Министр добавил, что провинции необходимо развивать потенциал для предупреждения стихийных бедствий, и заявил, что правительство отстроит деревни и вновь откроет главную автомагистраль к городу и золотодобывающей шахте Поргера.

Поздно вечером в понедельник Австралия объявила о выделении первого пакета помощи в размере 2,5 миллиона австралийских долларов (1,66 миллиона долларов США) и заявила, что пришлет технических экспертов для помощи в спасательных и восстановительных работах.

Китай, который заинтересован в сотрудничестве с тихоокеанскими островными государствами, также заявил, что окажет помощь.

По словам Серхана Актопрака, главы миссии Агентства ООН по вопросам миграции в Папуа-Новой Гвинее, дождь, нестабильная почва и вода делают работу по расчистке завалов чрезвычайно опасной для жителей и спасательных команд.

По его словам, было эвакуировано более 250 домов, а более 1250 человек были вынуждены покинуть свои дома.