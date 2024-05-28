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У 9 областях була тривога: Повітряні сили повідомляли про БПЛА

Ірина БалачукВівторок, 28 травня 2024, 10:50
У 9 областях була тривога: Повітряні сили повідомляли про БПЛА
Скриншот з alerts.in.ua

Повітряні сили ЗСУ повідомили про атаку безпілотників вранці 28 травня − у 9 областях оголошували повітряну тривогу.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram, карта тривог

Дослівно ПС: "БпЛА на межі Кіровоградської та Черкаської областей, курс північний. БпЛА в південній частині Кіровоградської області, постійно змінює курс. БпЛА в західній частині Дніпропетровської області, курс північний".

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Деталі: Також повідомляється про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря і на північно-східному напрямку.

Повітряні сили закликають людей перебувати в укриттях, бо є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Оновлено: О 10:20 у низці областей тривоги почали скасовувати. Нині загроза зберігається для Кіровоградської і Черкаської областей. 

ВІДЕО ДНЯ

"Декілька БпЛА в центральній частині Черкаської області", − повідомляють Повітряні сили.

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУШахед
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