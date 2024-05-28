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В 9 областях была тревога: Воздушные силы сообщали о БПЛА

Ирина БалачукВторник, 28 мая 2024, 10:50
В 9 областях была тревога: Воздушные силы сообщали о БПЛА
Скриншот с alerts.in.ua

Воздушные силы ВСУ сообщили об атаке беспилотников утром 28 мая − в 9 областях объявляли воздушную тревогу.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, карта тревог

Дословно ВС: "БпЛА на границе Кировоградской и Черкасской областей, курс северный. БпЛА в южной части Кировоградской области, постоянно меняет курс. БпЛА в западной части Днепропетровской области, курс северный".

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Детали: Также сообщается об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и на северо-восточном направлении.

Воздушные силы призывают людей находиться в укрытиях, поскольку есть угроза применения авиационных средств поражения.

Обновлено: В 10:20 в ряде областей тревоги начали отменять. Сейчас угроза сохраняется для Кировоградской и Черкасской областей.

ВИДЕО ДНЯ

"Несколько БпЛА в центральной части Черкасской области", − сообщают Воздушные силы.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУШахед
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