В 9 областях была тревога: Воздушные силы сообщали о БПЛА

Воздушные силы ВСУ сообщили об атаке беспилотников утром 28 мая − в 9 областях объявляли воздушную тревогу.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, карта тревог

Дословно ВС: "БпЛА на границе Кировоградской и Черкасской областей, курс северный. БпЛА в южной части Кировоградской области, постоянно меняет курс. БпЛА в западной части Днепропетровской области, курс северный".

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Детали: Также сообщается об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и на северо-восточном направлении.

Воздушные силы призывают людей находиться в укрытиях, поскольку есть угроза применения авиационных средств поражения.

Обновлено: В 10:20 в ряде областей тревоги начали отменять. Сейчас угроза сохраняется для Кировоградской и Черкасской областей.

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"Несколько БпЛА в центральной части Черкасской области", − сообщают Воздушные силы.