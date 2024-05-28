Бельгія передасть Україні 30 F-16 до 2028 року
Бельгія поставить Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року, заявила міністерка закордонних справ країни Аджа Лябіб.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RTL
Деталі: За словами глави МЗС, перший літак мають поставити "до кінця цього року".
Лябіб підкреслила, що це зобов'язання буде формалізовано в угоді, яку підпишуть у вівторок в Брюсселі з нагоди візиту до столиці президента України Володимира Зеленського.
Видання додає, що бельгійське оборонне відомство також отримає боєприпаси зі своїх запасів для оснащення винищувачів F-16, призначених для України.
Міністерка нагадала, що це все необхідно для того, щоб зупинити лідера РФ Володимира Путіна, який, на її думку, має намір відсунути кордони європейських країн.
Пряма мова Лібіб на питання, чи можуть російські танки одного дня вторгнутися в Брюссель: "Якщо ми дозволимо Путіну піти його шляхом, це не є неможливим сценарієм".
Передісторія:
- Президент України Володимир Зеленський у вівторок здійснить візит до Бельгії, де підпише угоду у сфері безпеки з прем'єр-міністром Александром Де Кроо.
- Раніше повідомляли, що Україна та Бельгія розпочали переговори щодо укладення угоди про співпрацю у сфері безпеки.
- Перед цим стало відомо, що уряд Бельгії вирішив прискорити постачання Україні власних винищувачів F-16 і зробити це вже до кінця 2024 року, не чекаючи формування нового кабінету міністрів.
- Бельгія – одна з тринадцяти країн, які беруть участь у коаліції з надання Україні винищувачів. Раніше вона планувала почати поставки F-16 в Україну, які поступово замінює на більш сучасні F-35, з 2025 року.