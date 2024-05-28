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Бельгія передасть Україні 30 F-16 до 2028 року

Ірина Балачук, Андрій СинявськийВівторок, 28 травня 2024, 10:51
Бельгія передасть Україні 30 F-16 до 2028 року
F-16. Фото ілюстративне GettyImages

Бельгія поставить Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року, заявила міністерка закордонних справ країни Аджа Лябіб.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RTL

Деталі: За словами глави МЗС, перший літак мають поставити "до кінця цього року".

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Лябіб підкреслила, що це зобов'язання буде формалізовано в угоді, яку підпишуть у вівторок в Брюсселі з нагоди візиту до столиці президента України Володимира Зеленського.

Видання додає, що бельгійське оборонне відомство також отримає боєприпаси зі своїх запасів для оснащення винищувачів F-16, призначених для України.

Міністерка нагадала, що це все необхідно для того, щоб зупинити лідера РФ Володимира Путіна, який, на її думку, має намір відсунути кордони європейських країн.

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Пряма мова Лібіб на питання, чи можуть російські танки одного дня вторгнутися в Брюссель: "Якщо ми дозволимо Путіну піти його шляхом, це не є неможливим сценарієм".

Передісторія:

  • Президент України Володимир Зеленський у вівторок здійснить візит до Бельгії, де підпише угоду у сфері безпеки з прем'єр-міністром Александром Де Кроо.
  • Раніше повідомляли, що Україна та Бельгія розпочали переговори щодо укладення угоди про співпрацю у сфері безпеки.
  • Перед цим стало відомо, що уряд Бельгії вирішив прискорити постачання Україні власних винищувачів F-16 і зробити це вже до кінця 2024 року, не чекаючи формування нового кабінету міністрів.
  • Бельгія – одна з тринадцяти країн, які беруть участь у коаліції з надання Україні винищувачів. Раніше вона планувала почати поставки F-16 в Україну, які поступово замінює на більш сучасні F-35, з 2025 року.

Теми: Бельгіявинищувачідопомога Україні
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