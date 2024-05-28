Бельгія передасть Україні 30 F-16 до 2028 року

Бельгія поставить Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року, заявила міністерка закордонних справ країни Аджа Лябіб.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RTL

Деталі: За словами глави МЗС, перший літак мають поставити "до кінця цього року".

Реклама:

Лябіб підкреслила, що це зобов'язання буде формалізовано в угоді, яку підпишуть у вівторок в Брюсселі з нагоди візиту до столиці президента України Володимира Зеленського.

Видання додає, що бельгійське оборонне відомство також отримає боєприпаси зі своїх запасів для оснащення винищувачів F-16, призначених для України.

Міністерка нагадала, що це все необхідно для того, щоб зупинити лідера РФ Володимира Путіна, який, на її думку, має намір відсунути кордони європейських країн.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Лібіб на питання, чи можуть російські танки одного дня вторгнутися в Брюссель: "Якщо ми дозволимо Путіну піти його шляхом, це не є неможливим сценарієм".

Передісторія: