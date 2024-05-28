Бельгия передаст Украине 30 F-16 до 2028 года
Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года, заявила министр иностранных дел страны Аджа Лябиб.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RTL
Детали: По словам главы МИД, первый самолет должны поставить "до конца этого года".
Лябиб подчеркнула, что это обязательство будет формализовано в соглашении, которое подпишут во вторник в Брюсселе по случаю визита в столицу президента Украины Владимира Зеленского.
Издание добавляет, что бельгийское оборонное ведомство также получит боеприпасы из своих запасов для оснащения истребителей F-16, предназначенных для Украины.
Министр напомнила, что это все необходимо для того, чтобы остановить лидера РФ Владимира Путина, который, по ее мнению, намерен отодвинуть границы европейских стран.
Прямая речь Либиб на вопрос, могут ли российские танки однажды вторгнуться в Брюссель: "Если мы позволим Путину пойти его путем, это не является невозможным сценарием".
Предыстория:
- Президент Украины Владимир Зеленский во вторник проводит визит в Бельгию, где подпишет соглашение в сфере безопасности с премьер-министром Александром Де Кроо.
- Ранее сообщалось, что Украина и Бельгия начали переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.
- Перед этим стало известно, что правительство Бельгии решило ускорить поставки Украине собственных истребителей F-16 и сделать это уже до конца 2024 года, не дожидаясь формирования нового кабинета министров.
- Бельгия – одна из тринадцати стран, участвующих в коалиции по предоставлению Украине истребителей. Ранее она планировала начать поставки F-16 в Украину, которые постепенно заменяет на более современные F-35, с 2025 года.