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Бельгия передаст Украине 30 F-16 до 2028 года

Ирина Балачук, Андрей СинявскийВторник, 28 мая 2024, 10:51
Бельгия передаст Украине 30 F-16 до 2028 года
F-16. Фото иллюстративное GettyImages

Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года, заявила министр иностранных дел страны Аджа Лябиб.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RTL

Детали: По словам главы МИД, первый самолет должны поставить "до конца этого года".

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Лябиб подчеркнула, что это обязательство будет формализовано в соглашении, которое подпишут во вторник в Брюсселе по случаю визита в столицу президента Украины Владимира Зеленского.

Издание добавляет, что бельгийское оборонное ведомство также получит боеприпасы из своих запасов для оснащения истребителей F-16, предназначенных для Украины.

Министр напомнила, что это все необходимо для того, чтобы остановить лидера РФ Владимира Путина, который, по ее мнению, намерен отодвинуть границы европейских стран.

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Прямая речь Либиб на вопрос, могут ли российские танки однажды вторгнуться в Брюссель: "Если мы позволим Путину пойти его путем, это не является невозможным сценарием".

Предыстория:

  • Президент Украины Владимир Зеленский во вторник проводит визит в Бельгию, где подпишет соглашение в сфере безопасности с премьер-министром Александром Де Кроо.
  • Ранее сообщалось, что Украина и Бельгия начали переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.
  • Перед этим стало известно, что правительство Бельгии решило ускорить поставки Украине собственных истребителей F-16 и сделать это уже до конца 2024 года, не дожидаясь формирования нового кабинета министров.
  • Бельгия – одна из тринадцати стран, участвующих в коалиции по предоставлению Украине истребителей. Ранее она планировала начать поставки F-16 в Украину, которые постепенно заменяет на более современные F-35, с 2025 года.

Темы: Бельгияистребителипомощь Украине
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