Бельгия передаст Украине 30 F-16 до 2028 года

Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года, заявила министр иностранных дел страны Аджа Лябиб.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RTL

Детали: По словам главы МИД, первый самолет должны поставить "до конца этого года".

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Лябиб подчеркнула, что это обязательство будет формализовано в соглашении, которое подпишут во вторник в Брюсселе по случаю визита в столицу президента Украины Владимира Зеленского.

Издание добавляет, что бельгийское оборонное ведомство также получит боеприпасы из своих запасов для оснащения истребителей F-16, предназначенных для Украины.

Министр напомнила, что это все необходимо для того, чтобы остановить лидера РФ Владимира Путина, который, по ее мнению, намерен отодвинуть границы европейских стран.

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Прямая речь Либиб на вопрос, могут ли российские танки однажды вторгнуться в Брюссель: "Если мы позволим Путину пойти его путем, это не является невозможным сценарием".

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