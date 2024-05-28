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Зеленський: Путін аплодуватиме стоячи, якщо Байден проігнорує Саміт миру

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцВівторок, 28 травня 2024, 12:41
Зеленський: Путін аплодуватиме стоячи, якщо Байден проігнорує Саміт миру
Президент Володимир Зеленський та президент США Джо Байден. Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський вважає, що "Путін аплодуватиме стоячи", якщо на Саміті миру в Швейцарію не приїде президент США Джо Байден. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Зеленського під час пресконференції в Брюсселі

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Деталі: Глава держави зазначив, що дуже хотів би, аби на саміті у Швейцарії особисто був присутній президент Байден. 

"Я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо, на якому рівні. Я вважаю, що це не дуже сильне рішення, при всій повазі до кожної людини у Сполучених Штатах Америки", – сказав Зеленський.

Він додав, що зараз буде Саміт миру, який організовує весь світ, "а потім буде щось, що спробує зробити Росія". 

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"Я вважаю, що президент Байден потрібен Саміту миру, потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Неприсутність його – цьому тільки буде аплодувати Путін, особисто аплодувати Путін, при чому стоячи", – додав Володимир Зеленський.

За його словами, Україна також очікує відповіді щодо присутності на саміті від Китаю, Бразилії та кількох африканських країн.

Напередодні Зеленський повідомив, що вже 90 країн підтвердили свою участь у Саміті миру в Швейцарії в червні.

У США заявили, що їхня країна буде представлена на Саміті миру, однак наразі невідомо, хто саме поїде.

Теми: ЗеленськийБайденПутін
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