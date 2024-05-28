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Найближчими днями в Україні очікуються дощі, місцями грози

Валентина РоманенкоВівторок, 28 травня 2024, 12:57
Найближчими днями в Україні очікуються дощі, місцями грози
ілюстративне фото Unsplash

У середу 29 травня вночі на півдні країни, Вінниччині та Прикарпатті, вдень в Україні, крім більшості північних областей, очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вітер східний, 5-10 м/с.

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Температура вночі 12-17°, у західних областях 9-14°; вдень 23-28°, на півдні, південному заході та Кіровоградщині 19-24°, на високогір'ї Карпат 13-18°.

У Києві в середу без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.

30 травня у західних, північних та більшості центральних областей України – короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град.

ВІДЕО ДНЯ

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень під час гроз поривчастий.

Температура вночі 12-17°; вдень 20-25°, у східній та південно-східній частині 25-30°.

У столиці в четвер буде короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, удень під час гроз поривчастий. Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.

Теми: погода
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