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В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди, местами грозы

Валентина РоманенкоВторник, 28 мая 2024, 12:57
В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди, местами грозы
иллюстративное фото Unsplash

В среду 29 мая ночью на юге страны, Винницкой области и Прикарпатье, днем в Украине, кроме большинства северных областей, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, в западных областях 9-14°; днем 23-28°, на юге, юго-западе и Кировоградщине 19-24°, на высокогорье Карпат 13-18°.

В Киеве в среду без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 24-26°.

30 мая в западных, северных и большинстве центральных областей Украины – кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем во время гроз порывистый.

Температура ночью 12-17°; днем 20-25°, в восточной и юго-восточной части 25-30°.

В столице в четверг будет кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем во время гроз порывистый. Температура ночью 14-16°, днем 22-24°.

Темы: погода
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