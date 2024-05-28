У Румунії затримали двох українців, які побили і відібрали зброю в прикордонника на Закарпатті
У Румунії затримали двох чоловіків за підозрою у нападі на українського прикордонника у Рахівському районі Закарпаття 24 травня.
Джерело: речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, цитує "Укрінформ"
Деталі: Офіцер нагадав, що напад стався на ділянці Мукачівського прикордонного загону у п'ятницю. Чоловіки напали на військовослужбовця, відібрали у нього зброю та втекли в напрямку Румунії.
Як зазначив Демченко, прикордонники відразу поінформували колег по той бік кордону і невдовзі суміжна сторона повідомила про затримання двох порушників.
"Обставини свідчать, що це саме вони і напали. Наразі вирішуються подальші дії щодо цих осіб", - сказав речник і уточнив, що нападники заволоділи пристроєм для відстрілу гумових куль. У одного із затриманих порушників і виявили цей пристрій.
Що передувало: 24 травня на ділянці українсько-румунського кордону поблизу пунктів пропуску "Ділове" та "Богдан" прикордонний наряд, реагуючи на спрацювання сигнальної міни, виявив двох порушників кордону.
Один із прикордонників, намагаючись зупинити їх, зробив два попереджувальні постріли у повітря. Однак замість того, щоб зупинитися, чоловіки напали на нього, побили та забрали пістолет "Форт 12 Р". Під час втечі зловмисники здійснили п'ять пострілів у бік прикордонника, але не влучили.