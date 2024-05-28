У Румунії затримали двох українців, які побили і відібрали зброю в прикордонника на Закарпатті

У Румунії затримали двох чоловіків за підозрою у нападі на українського прикордонника у Рахівському районі Закарпаття 24 травня.

Джерело: речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, цитує "Укрінформ"

Деталі: Офіцер нагадав, що напад стався на ділянці Мукачівського прикордонного загону у п'ятницю. Чоловіки напали на військовослужбовця, відібрали у нього зброю та втекли в напрямку Румунії.

Реклама:

Як зазначив Демченко, прикордонники відразу поінформували колег по той бік кордону і невдовзі суміжна сторона повідомила про затримання двох порушників.

"Обставини свідчать, що це саме вони і напали. Наразі вирішуються подальші дії щодо цих осіб", - сказав речник і уточнив, що нападники заволоділи пристроєм для відстрілу гумових куль. У одного із затриманих порушників і виявили цей пристрій.

Що передувало: 24 травня на ділянці українсько-румунського кордону поблизу пунктів пропуску "Ділове" та "Богдан" прикордонний наряд, реагуючи на спрацювання сигнальної міни, виявив двох порушників кордону.

ВІДЕО ДНЯ

Один із прикордонників, намагаючись зупинити їх, зробив два попереджувальні постріли у повітря. Однак замість того, щоб зупинитися, чоловіки напали на нього, побили та забрали пістолет "Форт 12 Р". Під час втечі зловмисники здійснили п'ять пострілів у бік прикордонника, але не влучили.