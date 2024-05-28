Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

У Румунії затримали двох українців, які побили і відібрали зброю в прикордонника на Закарпатті

Валентина РоманенкоВівторок, 28 травня 2024, 14:34
У Румунії затримали двох українців, які побили і відібрали зброю в прикордонника на Закарпатті
Андрій Демченко. фото - медіацентр "Україна-Укрінформ"

У Румунії затримали двох чоловіків за підозрою у нападі на українського прикордонника у Рахівському районі Закарпаття 24 травня.

Джерело: речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, цитує "Укрінформ"

Деталі: Офіцер нагадав, що напад стався на ділянці Мукачівського прикордонного загону у п'ятницю. Чоловіки напали на військовослужбовця, відібрали у нього зброю та втекли в напрямку Румунії.

Реклама:

Як зазначив Демченко, прикордонники відразу поінформували колег по той бік кордону і невдовзі суміжна сторона повідомила про затримання двох порушників.

"Обставини свідчать, що це саме вони і напали. Наразі вирішуються подальші дії щодо цих осіб", - сказав речник і уточнив, що нападники заволоділи пристроєм для відстрілу гумових куль. У одного із затриманих порушників і виявили цей пристрій.

Що передувало: 24 травня на ділянці українсько-румунського кордону поблизу пунктів пропуску "Ділове" та "Богдан" прикордонний наряд, реагуючи на спрацювання сигнальної міни, виявив двох порушників кордону.

ВІДЕО ДНЯ

Один із прикордонників, намагаючись зупинити їх, зробив два попереджувальні постріли у повітря. Однак замість того, щоб зупинитися, чоловіки напали на нього, побили та забрали пістолет "Форт 12 Р". Під час втечі зловмисники здійснили п'ять пострілів у бік прикордонника, але не влучили.

Теми: Прикордонна службаРумунія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У понеділок відключення світла можливі протягом усієї доби

Провокація у Франції: Біля Ейфелевої вежі залишили труни з написом про Україну

відеоБригада "Лють" показала знищений росіянами Вовчанськ

фото, відеоНа українських волонтерів у Празі напали російськомовні іноземці

Екстрені відключення світла скасовані - ДТЕК

оновленоКитай відмовляє інші країни їхати на Саміт миру – Зеленський

Усі новини...
Прикордонна служба
Прикордонники збили fpv-дрон, який полював на рятувальників
Прикордонники затримали "спайдермена" на Одещині
"Плив річкою без ознак життя" прикордонники дістали з Тиси потопельника
Останні новини
22:19
відеоОмбудсмен звернувся до ООН через відео знущань з полонених на Харківському напрямку
22:10
У Стамбулі обвалився багатоквартирний будинок: під завалами люди
21:45
Близько 1,5 мільйона військовозобов’язаних оновили свої дані – Міноборони
21:33
Французькі ультраправі впевнено лідирують на виборах до Європарламенту
21:08
Саудівська Аравія не поїде на Саміт миру, бо там не буде Росії – ЗМІ
20:44
У Німеччині повідомили про затримання тисяч мігрантів під час перевірок на кордонах
20:22
легка атлетикаМагучіх здобула золото, Геращенко — третя на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
20:18
Харківщина потерпає від авіаударів, росіяни здійснили невдалий штурм біля Стариці – Генштаб
20:03
ОПЕК+ продовжила скорочення видобутку нафти до 2025 року
19:52
мапаУ понеділок Україну прогріє до 32°, місцями дощі та грози
Усі новини...
Реклама:
Реклама: