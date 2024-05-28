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В Румынии задержали двух украинцев, которые избили и отобрали оружие у пограничника на Закарпатье

Валентина РоманенкоВторник, 28 мая 2024, 14:34
В Румынии задержали двух украинцев, которые избили и отобрали оружие у пограничника на Закарпатье
Андрей Демченко. фото - медиацентр «Украина-Укринформ».

В Румынии задержали двух мужчин по подозрению в нападении на украинского пограничника в Раховском районе Закарпатья 24 мая.

Источник: спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, цитирует "Укринформ"

Детали: Офицер напомнил, что нападение произошло на участке Мукачевского пограничного отряда в пятницу. Мужчины напали на военнослужащего, отобрали у него оружие и скрылись в направлении Румынии.

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Как отметил Демченко, пограничники сразу проинформировали коллег по ту сторону границы и вскоре смежная сторона сообщила о задержании двух нарушителей.

"Обстоятельства свидетельствуют, что это именно они и напали. Сейчас решаются дальнейшие действия в отношении этих лиц", - сказал спикер и уточнил, что нападавшие завладели устройством для отстрела резиновых пуль. У одного из задержанных нарушителей и обнаружили это устройство.

Что предшествовало: 24 мая на участке украинско-румынской границы вблизи пунктов пропуска "Деловое" и "Богдан" пограничный наряд, реагируя на срабатывание сигнальной мины, обнаружил двух нарушителей границы.

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Один из пограничников, пытаясь остановить их, сделал два предупредительных выстрела в воздух. Однако вместо того, чтобы остановиться, мужчины напали на него, избили и забрали пистолет "Форт 12 Р". Во время бегства злоумышленники совершили пять выстрелов в сторону пограничника, но не попали.

Темы: Пограничная службаРумыния
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