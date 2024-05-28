$4000 за фіктивний шлюб: на Одещині викрили схему для ухилянтів

На Одещині прикордонники затримали 30-річну жительку Києва, яка допомагала військовозобов’язаних чоловіків укладати фіктивні шлюби з багатодітними жінками та жінками з інвалідністю I чи II групи, щоб отримати відстрочку від мобілізації та перетнути кордон.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Повідомляється, що зловмисниця пропонувала чоловікам за гроші укласти фіктивні шлюби з багатодітними жінками та жінками з інвалідністю I чи II групи, щоб отримати відстрочку від мобілізації та перетнути кордон.

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30-річна жінка шукала клієнтів у закритому телеграм-каналі. Вартість такої "послуги" становила від 4000 доларів та залежала від інвалідності та кількості дітей.

Також зловмисниця давала поради щодо перетину кордону. А саме як себе поводити та як відповідати на запитання прикордонників.

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фото: ДПСУ

Затримали "сваху" під час отримання 4000 тисяч доларів від чергового "нареченого", який хотів зареєструвати фіктивний шлюб з багатодітною матір’ю.

фото: ДПСУ

Правоохоронці повідомили жінці про підозру. Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 180 тисяч гривень. Наразі правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які причетні до протиправної діяльності.