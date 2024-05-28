$4000 за фиктивный брак: в Одесской области разоблачили схему для уклонистов

В Одесской области пограничники задержали 30-летнюю жительницу Киева, которая помогала военнообязанным мужчинам заключать фиктивные браки с многодетными женщинами и женщинами с инвалидностью I или II группы, чтобы получить отсрочку от мобилизации и пересечь границу.

Источник: ГПСУ

Детали: Сообщается, что злоумышленница предлагала мужчинам за деньги заключить фиктивные браки с многодетными женщинами и женщинами с инвалидностью I или II группы, чтобы получить отсрочку от мобилизации и пересечь границу.

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30-летняя женщина искала клиентов в закрытом телеграмм-канале. Стоимость такой "услуги" составляла от 4000 долларов и зависела от инвалидности и количества детей.

Также злоумышленница давала советы по пересечению границы. А именно как себя вести и как отвечать на вопросы пограничников.

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ФОТО: ГПСУ

Задержали "сваху" во время получения 4000 тысяч долларов от очередного "жениха", который хотел зарегистрировать фиктивный брак с многодетной матерью.

ФОТО: ГПСУ

Правоохранители сообщили женщине о подозрении. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 180 тысяч гривен. Сейчас правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.