Добровільно співпрацював з РФ: до 12 років ув’язнення засудили колаборанта з Ізюма

Київський районний суд міста Харкова засудив до 12 років ув’язнення колаборанта, який під час окупації Ізюма добровільно пішов на співпрацю з росіянами та був призначений на посаду "оперуповноваженого".

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 35-річного чоловіка в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 10 років".

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Деталі: Прокурори довели, що мешканець Ізюма під час окупації міста добровільно пішов на співпрацю з росіянами, і в червні 2022 року його призначили на посаду "оперуповноваженого".

На цій посаді колаборант здійснював "оперативно-розшукові" заходи та доставляв людей до відділку. Після деокупації Ізюма в вересні 2022 року чоловіка викрили українські правоохоронці та затримали.

Під час судового розгляду чоловік своєї вини не визнав та заявив, що росіяни застосовували до нього фізичне насильство й погрожували, тому він вимушено став "оперуповноваженим".

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Також чоловік зазначив, що не знав про кримінальну відповідальність за колабораційну діяльність. Втім, сторона обвинувачення надала докази, які підтверджують винуватість колаборанта.