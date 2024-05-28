Добровольно сотрудничал с РФ: к 12 годам заключения приговорили коллаборанта из Изюма

Киевский районный суд города Харькова приговорил к 12 годам заключения коллаборанта, который во время оккупации Изюма добровольно пошел на сотрудничество с россиянами и был назначен на должность "оперуполномоченного".

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "При поддержании публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал виновным 35-летнего мужчину в коллаборационистской деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 10 лет".

Реклама:

Детали: Прокуроры доказали, что житель Изюма во время оккупации города добровольно пошел на сотрудничество с россиянами, и в июне 2022 года его назначили на должность "оперуполномоченного".

На этой должности коллаборационист осуществлял "оперативно-розыскные" мероприятия и доставлял людей в участок. После деоккупации Изюма в сентябре 2022 года мужчину разоблачили украинские правоохранители и задержали.

Во время судебного разбирательства мужчина своей вины не признал и заявил, что россияне применяли к нему физическое насилие и угрожали, поэтому он вынужденно стал "оперуполномоченным".

ВИДЕО ДНЯ

Также мужчина отметил, что не знал об уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность. Впрочем, сторона обвинения предоставила доказательства, подтверждающие виновность коллаборациониста.