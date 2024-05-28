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На виході з СІЗО повторно затримали ексначальника Одеського обласного ТЦК

Валентина РоманенкоВівторок, 28 травня 2024, 16:18
На виході з СІЗО повторно затримали ексначальника Одеського обласного ТЦК
фото ДБР

Працівники ДБР затримали у Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлено про нову підозру.

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Йому інкриміновано організацію легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах".

Деталі: За даними слідства, підозрюваний за час перебування на посаді набув, володів, використовував та розпоряджався майном вартістю понад 142 млн грн, яке було одержано злочинним шляхом.

Бюро отримало інформацію, що після сплати застави Борисов планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

ВІДЕО ДНЯ

Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві на виході із СІЗО у вівторок 28 травня.

 

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теми: ТЦКОдеська областьДБРОфіс генпрокурора
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