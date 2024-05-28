На выходе из СИЗО повторно задержан экс-начальник Одесского областного ТЦК

Работники ГБР задержали в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова после того, как за него был внесен залог в сумме 12 млн гривен по предварительному обвинению.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона бывшему начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщено о новом подозрении.

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Ему инкриминируется организация легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах".

Детали: По данным следствия, подозреваемый за время пребывания в должности приобрел, владел, использовал и распоряжался имуществом стоимостью более 142 млн грн, которое было получено преступным путем.

Бюро получило информацию, что после уплаты залога Борисов планировал выйти из следственного изолятора и скрываться от следствия, в частности выехать за границу.

ВИДЕО ДНЯ

Работники ГБР задержали экс-чиновника в Киеве на выходе из СИЗО во вторник 28 мая.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.