На выходе из СИЗО повторно задержан экс-начальник Одесского областного ТЦК
Работники ГБР задержали в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова после того, как за него был внесен залог в сумме 12 млн гривен по предварительному обвинению.
Источник: ГБР, Офис генпрокурора
Дословно ОГП: "При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона бывшему начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщено о новом подозрении.
Ему инкриминируется организация легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах".
Детали: По данным следствия, подозреваемый за время пребывания в должности приобрел, владел, использовал и распоряжался имуществом стоимостью более 142 млн грн, которое было получено преступным путем.
Бюро получило информацию, что после уплаты залога Борисов планировал выйти из следственного изолятора и скрываться от следствия, в частности выехать за границу.
Работники ГБР задержали экс-чиновника в Киеве на выходе из СИЗО во вторник 28 мая.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.