Путін заявив, що головний тепер в Україні Стефанчук

Російський лідер Володимир Путін заявив, що, оскільки 5-річний термін повноважень президента Володимира Зеленського закінчився, а нових виборів не проводять, то влада в Україні нібито має перейти в руки парламенту та його голови Руслана Стефанчука. Як доказ він навів спотворений зміст однієї зі статей української Конституції.

Джерело: Путін журналістам у Ташкенті

Деталі: Путін зазначив, що це його "попередня оцінка" і "потрібно ще провести глибокий аналіз".

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Однак він уже заявляє, що Конституція України передбачає продовження повноважень тільки Ради і спікера, про продовження повноважень президента там нібито нічого не сказано. Путін посилається на статтю 111 Основного закону України.

З іншого боку, продовжує глава Кремля, є закон України про воєнний стан, який забороняє проводити вибори президента під час воєнного стану в країні. "Але це не означає, що вони пролонгуються. І це проблема", - підкреслив він.

Пряма мова: "Але є стаття 111 Конституції України, яка говорить про те, що в цьому випадку (непроведення виборів президента - УП) повноваження верховної влади, фактично президентські повноваження, передаються спікеру парламенту".

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Деталі: Насправді ж стаття 111 Конституції України говорить зовсім про інше і каже наступне: "Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину".

Водночас у статті 112 Основного закону йдеться про таке: "У разі дострокового припинення повноважень Президента України … виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України".

Також у Конституції сказано наступне:

"Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.

Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:

1) відставки;

2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

3) усунення з поста в порядку імпічменту;

4) смерті".