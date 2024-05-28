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Путин заявил, что главный теперь в Украине Стефанчук

Евгений КизиловВторник, 28 мая 2024, 17:03
Путин заявил, что главный теперь в Украине Стефанчук
владимир путин. фото: Getty Images

Российский лидер Владимир Путин заявил, что, поскольку 5-летний срок полномочий президента Владимира Зеленского истек и новые выборы не проводятся, то власть в Украине якобы должна перейти в руки парламента и его главы Руслана Стефанчука. В качестве доказательства он привел искаженный смысл одной из статей украинской Конституции.

Источник: Путин журналистам в Ташкенте

Детали: Путин отметил, что это его "предварительная оценка" и "нужно еще провести глубокий анализ".

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Однако он уже заявляет, что Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Рады и спикера, о продлении полномочий президента там якобы ничего не сказано. Путин ссылается на статью 111 Основного закона Украины.

С другой стороны, продолжает глава Кремля, есть закон Украины о военном положении, который запрещает проводить выборы президента во время военного положения в стране. "Но это не значит, что они пролонгируются. И это проблема", - подчеркнул он.

Прямая речь: "Но есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае (непроведения выборов президента - УП) полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента".

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Детали: На самом же деле статья 111 Конституции Украины говорит совершенно о другом и гласит следующее: "Президент Украины может быть смещен с поста Верховной Радой Украины в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления".

В то же время в статье 112 Основного закона говорится о следующем: "В случае досрочного прекращения полномочий Президента Украины ... исполнение обязанностей Президента Украины на период до избрания и вступления на пост нового Президента Украины возлагается на Председателя Верховной Рады Украины".

Также в Конституции сказано следующее:

"Президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины. Полномочия Президента Украины прекращаются досрочно в случае:

1) отставки;

2) неспособности выполнять свои полномочия по состоянию здоровья;

3) устранения с поста в порядке импичмента;

4) смерти".

Темы: ПутинЗеленскийСтефанчуквласть
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