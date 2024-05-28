Повестки будут присылать 17-летним юношам, которые не стали на воинский учет

Гражданам 17 лет, которые не стали на воинский учет, будут присылать повестки, эти меры не имеют отношения к мобилизации.

Источник: Сухопутные войска, "Армія Inform"

Детали: Сухопутчики напоминают, что в соответствии со статьей 14 Закона "О воинской обязанности и военной службе" ежегодно в течение января - марта берутся на учет граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на воинский учет исполняется 17 лет.

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Взятие граждан Украины на воинский учет призывников осуществляется в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по месту жительства.

В Сухопутных войсках ВСУ отмечают, что для постановки на воинский учет призывников граждане Украины обязаны лично прибыть в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки в срок, определенный в повестке, и подать необходимые документы, перечень которых предусмотрен Министерством обороны Украины.

Дословно: "Юноши, которые по определенным причинам не стали на воинский учет, оповещаются по месту регистрации с помощью повесток, для прибытия в ТЦК и постановки на воинский учет. Постановка на воинский учет не имеет отношения к мобилизационным мероприятиям, которые продолжаются".