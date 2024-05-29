Французького депутата, який підняв прапор Палестини, відсторонили від роботи
Середа, 29 травня 2024, 00:53
Члена ліворадикальної партії "Франція нескорена" Себастьєна Делогю відсторонили від роботи в Національних зборах (нижній палаті парламенту) на два тижні після того, як він підняв палестинський прапор у сесійній залі.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP
Деталі: Під час години запитань до уряду, присвяченій можливому визнанню Палестинської держави з боку Франції, Делогю встав із палестинським прапором.
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May 28, 2024
Спікерка парламенту Яель Браун-Піве назвала поведінку лівого депутата неприйнятною, після чого колеги Делогю проголосували за його відсторонення від роботи на два тижні та скорочення удвічі парламентської допомоги на два місяці.
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Джерело:
- Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок заявив, що підтримує визнання Палестини в "належний момент" і не хоче керуватись емоціями в цьому питанні.
- Відсторонення Делогю відбулося в день, коли Іспанія, Ірландія та Норвегія офіційно визнали Палестинську державу. Тепер таких держав 145 з-поміж 193 членів ООН.
- Раніше Ізраїль викликав на розмову послів цих держав і показав їм відео захоплення заручників бойовиками ХАМАС, а також відкликав своїх послів.