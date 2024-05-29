Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Французького депутата, який підняв прапор Палестини, відсторонили від роботи

Олег Павлюк, Олена ІвашківСереда, 29 травня 2024, 00:53
Французького депутата, який підняв прапор Палестини, відсторонили від роботи
Скриншот відео

Члена ліворадикальної партії "Франція нескорена" Себастьєна Делогю відсторонили від роботи в Національних зборах (нижній палаті парламенту) на два тижні після того, як він підняв палестинський прапор у сесійній залі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: Під час години запитань до уряду, присвяченій можливому визнанню Палестинської держави з боку Франції, Делогю встав із палестинським прапором.

Реклама:

Спікерка парламенту Яель Браун-Піве назвала поведінку лівого депутата неприйнятною, після чого колеги Делогю проголосували за його відсторонення від роботи на два тижні та скорочення удвічі парламентської допомоги на два місяці.

ВІДЕО ДНЯ

Джерело:

  • Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок заявив, що підтримує визнання Палестини в "належний момент" і не хоче керуватись емоціями в цьому питанні.
  • Відсторонення Делогю відбулося в день, коли Іспанія, Ірландія та Норвегія офіційно визнали Палестинську державу. Тепер таких держав 145 з-поміж 193 членів ООН.
  • Раніше Ізраїль викликав на розмову послів цих держав і показав їм відео захоплення заручників бойовиками ХАМАС, а також відкликав своїх послів

Теми: ФранціяПалестина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Екстрені відключення світла скасовані - ДТЕК

оновленоКитай відмовляє інші країни їхати на Саміт миру – Зеленський

Захисники знищили вночі 24 з 25 ворожих "Шахедів"

футболМадридський "Реал" виграв Лігу чемпіонів

оновленоЧернівецький ТЦК заявив про другий напад на працівників за два дні, киянин написав заяву

ДніпроГЕС у критичному стані, про виробництво електрики не йдеться – Федоров

Усі новини...
Франція
Міноборони роз'яснило, що переговори щодо прийому інструкторів із Франції ще тривають
Міноборони Франції уточнило, що відправлення інструкторів в Україну ще опрацьовується
Сирський дав доступ французьким інструкторам до навчальних центрів ЗСУ
Останні новини
12:45
Військові США повідомили про збитий безпілотник і ракети хуситів
12:35
Китайський зонд приземлився на зворотному боці Місяця: там він збиратиме зразки порід
12:22
Росіяни вдарили КАБом по Харківщині – поранено двох літніх людей
12:01
спортСтав футболістом, щоб догодити: історія складних стосунків Тьєррі Анрі з батьком
12:00
Екстрені відключення світла скасовані - ДТЕК
11:59
ДослідженняКліматична інженерія: ліки від жару чи скринька Пандори?
11:46
В Одесі пролунав вибух після повідомлення про швидкісну ціль
11:35
Заборона гучномовців та обмеження для груп: у Венеції триває боротьба з засиллям туристів
11:24
фото, відеоВід уламків БПЛА почалася пожежа під Миколаєвом
11:10
фотоУ Німеччині через зсув ґрунту зійшов з рейок поїзд зі 185 пасажирами
Усі новини...
Реклама:
Реклама: