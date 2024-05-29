Французького депутата, який підняв прапор Палестини, відсторонили від роботи

Члена ліворадикальної партії "Франція нескорена" Себастьєна Делогю відсторонили від роботи в Національних зборах (нижній палаті парламенту) на два тижні після того, як він підняв палестинський прапор у сесійній залі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: Під час години запитань до уряду, присвяченій можливому визнанню Палестинської держави з боку Франції, Делогю встав із палестинським прапором.

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Спікерка парламенту Яель Браун-Піве назвала поведінку лівого депутата неприйнятною, після чого колеги Делогю проголосували за його відсторонення від роботи на два тижні та скорочення удвічі парламентської допомоги на два місяці.

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