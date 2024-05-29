Французского депутата, поднявшего флаг Палестины, отстранили от работы

Члена леворадикальной партии "Франция непокоренная" Себастьена Делогю отстранили от работы в Национальном собрании (нижней палате парламента) на две недели после того, как он поднял палестинский флаг в сессионном зале.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Во время часа вопросов к правительству, посвященной возможному признанию Палестинского государства со стороны Франции, Делогю встал с палестинским флагом.

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Спикер парламента Яэль Браун-Пиве назвала поведение левого депутата неприемлемым, после чего коллеги Делогю проголосовали за его отстранение от работы на две недели и сокращение вдвое парламентской помощи на два месяца.

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