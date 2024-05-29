Французского депутата, поднявшего флаг Палестины, отстранили от работы
Среда, 29 мая 2024, 00:53
Члена леворадикальной партии "Франция непокоренная" Себастьена Делогю отстранили от работы в Национальном собрании (нижней палате парламента) на две недели после того, как он поднял палестинский флаг в сессионном зале.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP
Детали: Во время часа вопросов к правительству, посвященной возможному признанию Палестинского государства со стороны Франции, Делогю встал с палестинским флагом.
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May 28, 2024
Спикер парламента Яэль Браун-Пиве назвала поведение левого депутата неприемлемым, после чего коллеги Делогю проголосовали за его отстранение от работы на две недели и сокращение вдвое парламентской помощи на два месяца.
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- Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник заявил, что поддерживает признание Палестины в "надлежащий момент" и не хочет руководствоваться эмоциями в этом вопросе.
- Отстранение Делогю произошло в день, когда Испания, Ирландия и Норвегия официально признали Палестинское государство. Теперь таких государств 145 из 193 членов ООН.
- Ранее Израиль вызвал на разговор послов этих государств и показал им видео захвата заложников боевиками ХАМАС, а также отозвал своих послов.