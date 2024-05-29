У США розбився новий військовий літак F-35, який переганяли з заводу компанії Lockheed
Середа, 29 травня 2024, 02:12
У вівторок у США в штаті Нью-Мексико за межами аеродрому розбився військовий літак.
Джерело: ABCNews
Деталі: Єдина людина на борту, пілот, був при свідомості. Його доставили до лікарні з серйозними травмами.
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Як повідомив журналістам американський чиновник, літак був новим F-35, що належить Корпусу морської піхоти США.
Керував літаком пілот Агентства з управління оборонними контрактами, який перевозив F-35 з заводу компанії Lockheed для передачі в експлуатацію, коли сталася катастрофа.
Пожежу на місці авіатрощі загасили.
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