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У США розбився новий військовий літак F-35, який переганяли з заводу компанії Lockheed

Олена ІвашківСереда, 29 травня 2024, 02:12
У США розбився новий військовий літак F-35, який переганяли з заводу компанії Lockheed
місце аварії, скриншот з відео

У вівторок у США в штаті Нью-Мексико за межами аеродрому розбився військовий літак.

Джерело: ABCNews

Деталі: Єдина людина на борту, пілот, був при свідомості. Його доставили до лікарні з серйозними травмами. 

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Як повідомив журналістам американський чиновник, літак був новим F-35, що належить Корпусу морської піхоти США. 

Керував літаком пілот Агентства з управління оборонними контрактами, який перевозив F-35 з заводу компанії Lockheed для передачі в експлуатацію, коли сталася катастрофа.

Пожежу на місці авіатрощі загасили.

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Нагадаємо:

  • 1 травня у США поблизу військово-повітряної бази Голломан у штаті Нью-Мексико розбився винищувач F-16.
  • У січні в США при спробі приземлитися на авіабазі "Еллсворт" розбився надзвуковий стратегічний бомбардувальник B-1B Lancer.
  • Інцидент стався за поганих погодних умов – мінусової температури і густого туману, що обмежував видимість, повідомила американська преса.
  • Нагадаємо, у листопаді американський військовий літак V-22 Osprey з вісьмома членами екіпажу на борту впав у море поблизу берегів Японії.
  • А у вересні американський пілот катапультувався з сучасного винищувача F-35, після чого літак на якийсь час безслідно зник. Винищувач продовжував летіти 100 кілометрів, поки не впав у сільській місцевості.

Теми: СШАавіа
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